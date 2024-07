1 z 9

Jeśli ktoś miałby wskazać faworyta Tańca z Gwiazdami po trzech odcinkach to chyba najlepszą kandydatką jest Ania Wyszkoni. Wokalistka od początku programu prezentuje doskonałą formę i zbiera niemal tylko najwyższe oceny od sędziów. Podobnie było wczoraj - Wyszkoni i Jan Kliment zdobyli aż 38 punktów. Piosenkarka może też liczyć na sympatię widzów, którzy tłumnie wysyłają sms-y i oczywiście swoich fanów. To właśnie dla nich Ania przygotowała niespodziankę - nowy teledysk. Opublikowała go tuż po zakończeniu wczorajszego odcinka.



Kochani, dziękuję za dzisiejsze wsparcie! Jesteście najlepsi! W podziękowaniu za głosy mam dla Was niespodziankę. Ofiaruję Wam mój najnowszy i najbardziej osobisty teledysk :) Bawcie się dobrze - napisała na Facebooku.

W klipie możemy zobaczyć prywatne nagrania Wyszkoni i jej urocze dzieci. To się nazywa gest!

Ania Wyszkoni we wczorajszym odcinku Tańca z Gwiazdami: