Izu Ugonoh dla większości ludzi, którzy nie interesują się sportem, to "tylko" brat modelki Osi Ugonoh (22l.), która wygrała czwartą edycję programu "Top Model". Nie każdy wie, że Izu Ugonoh to przede wszystkim światowej klasy sportowiec! Izu ma 30 lat, jest znanym polskim bokserem pochodzenia nigeryjskiego. Izu jest mistrzem Europy i świata amatorów w formule K-1, a także sześciokrotnym mistrzem Polski w kick-boxingu. Izu jest niemal niepokonany i wygrywa prawie wszystkie walki! Czy wygra również piątą edycję Tańca z Gwiazdami?

Izu Ugonoh prywatnie

Izu urodził się w Polsce, wychował się w Gdańsku. Izu jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego. Sam o sobie mówi, że jest „czarnoskórym Polakiem”, który z dumą reprezentuje Polskę.

Dlaczego Izu zdecydował się na udział w Tańcu z Gwiazdami?

To taki mały przerywnik w karierze sportowej. Początkowo się temu opierałem, ale teraz jestem podekscytowany. Teraz potańczę, nabiorę sportowego głodu, a w drugiej połowie roku wracam na ring i dalej będę robił swoje. A do "Tańca z Gwiazdami" podchodzę jak do wielkiej przygody - tak Izu mówi o swojej przygodzie w "Tańcu z Gwiazdami".