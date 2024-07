Karolina Pisarek nie ukrywa, że spełnia swoje marzenia. Jednak jej "bajkowe życie" nie wszystkim przypada do gustu, przez co modelka rozliczana jest z każdego słowa. Po tym, jak zdradziła, jaką największą kwotę dostała w kopercie w sieci wybuchła afera. Izabela Janachowska skomentowała dla nas tę sprawę.

Temat tego "ile włożyć do koperty na wesele" powraca za każdym razem, kiedy szykujemy się na ślub bliskich lub znajomych. Wesele Karoliny Pisarek i Rogera Salli było bardzo medialne. Nic dziwnego, że dziennikarze pytali niemalże o wszystko. Karolina Pisarek zdradziła, ile najwięcej dostała w kopercie a tym wyznaniem wywołała w sieci prawdziwą burzę. Izabela Janachowska postanowiła stanąć w obronie modelki i powiedziała wprost:

To jest trochę tak, że jak osoba publiczna powie o czymś, co wszystkie żuczki normalnie robią w domu, to nagle wylewa się na nią fala hejtu.