Izabela Janachowska jest specjalistką w dziedzinie ślubnej, niezmiennie więc radzi młodym parom w kwestii wesel. Gwiazda w rozmowie z Party.pl poruszyła również odwieczny problem wszystkich gości - ile włożyć w kopertę! Czy inflacja powinna mieć na to wpływ? Zobaczcie, co nam zdradziła prezenterka Polsatu!

Od 4 września widzowie będą mogą oglądać Izabelę Janachowską w nowym programie "Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej" w Polsacie. W show Janachowska pomaga młodym parom zorganizować wymarzone wesele, nic więc dziwnego, że często jest pytana o wszelkie rady, także dotyczące tego, jaką kwotę należy schować do koperty w ramach prezentu dla pary młodej.

- Te koperty są trudnym tematem, ja zawsze mówię o tym, żeby włożyć do koperty, tyle na ile możemy sobie pozwolić. Żeby też to nie wpłynęło negatywnie na nasze, życie codzienne. Żebyśmy tym, że idziemy na wesele, nie musieli spowodować, że na coś sobie nie możemy pozwolić, dziecku - skomentowała Izabela Janachowska.

Kolejnym istotnym tematem, jaki poruszyła była tancerka i aktualna prowadząca taneczne show "Taniec z Gwizdami" była inflacja. Czy poczuła wzrost cen?

- W tematyce ślubnej zauważamy wzrost cen, zarówno u podwykonawców, jak i różnego rodzaju produkty, usługi. Dosłownie na wszystko. To jest tak jak np. my szyjemy suknie i ta tkanina, którą kupowaliśmy wcześniej za daną cenę, już jest niemożliwa do wykonania, bo po prostu ceny tkanin rosną jak szalone - opowiedziała Izabela Janachowska.