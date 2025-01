Pezet staje w obronie Dody: "Dajcie już spokój Dorocie"

Pezet ostatnio opublikował nagranie na TikToku, na którym razem z tiktokerką Wani wykonał utwór "Dom nad wodą". Pod wideo pojawiło się mnóstwo komentarzy i nie zabrakło również odniesień do Dody, która niedawno także zrobiła swój cover do wspomnianej piosenki. "Jak dobrze, że to Wani, a nie Doda" - napisał jeden z internautów, a Pezet natychmiast stanął w obronie 40-letniej piosenkarki.