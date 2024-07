Joachim Zeiske z "Gogglebox" w ostatnim czasie przeszedł metamorfozę. Internauci byli zachwyceni jego sylwetką oraz zaskoczeni faktem, że zapuścił włosy. Kto zmotywował go do przemiany?

Nie wyjawił mamusi, co się wydarzyło - przyznała Iza Zeiske w wywiadzie dla Party.pl.

Zdradziła jednak tajemnicę zmiany fryzury Joachima. Taki syn to skarb!

Mama Joachima z "Gogglebox" w ostatnim czasie cieszy się zmianami w domu. Izabela Zeiske pokazała swoją kuchnię po remoncie. Nowe aranżacje sprawiają uczestniczce wiele radości. Nową łazienkę Izabela Zeiske nazwała "drugim królestwem" zaraz po kuchni. Jednak nie tylko metamorfoza ich miejsca zamieszkania budzi podziw internautów. Nie da się przejść obojętnie obok wizerunku Joachima z "Gogglebox", którego nowe zdjęcia zaskoczyły obserwujących. Joachim Zeiske postanowił zadbać o formę, a nową sylwetką chwali się na Instagramie.

Nie wyjawił mamusi, co się wydarzyło. Ale to chyba jego psychika zadziałała, że on musi coś ze sobą zrobić, bo faktycznie trochę przytył - komentowała metamorfozę syna Izabela Zeiske w rozmowie z Party.pl.