Iza Zeiske chętnie relacjonuje swoje życie w sieci. Na swoim Instagramie ma grono fanów, którzy chętnie sprawdzają, co słychać u gwiazdy "Gogglebox. Przed telewizorem". Tym razem Iza Zeiske pochwaliła się swoją wizytą w salonie masażu i zaprezentowała się swoim fanom bez makijażu i charakterystycznych okularów.

Zobaczcie sami nową relację Izabeli Zeiske!

"Gogglebox. Przed telewizorem" od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów i jest jednym z najchętniej oglądanych show stacji TTV. Dzięki programowi poznaliśmy też wielu fantastycznych bohaterów, m.in. Sylwię Bombę, Ewę Mrozowską, Agnieszkę Kotońską, czy Izę Zeiske - wszystkie panie cieszą się też ogromną popularnością w sieci. Ostatnia z wymienionych uczestniczek niedawno postanowiła pokazać się swoim fanom na Instagramie w pełni naturalnej odsłonie.

W programie "Gogglebox. Przed telewizorem", Iza Zeiske zawsze prezentuje się w makijażu oraz nigdy nie zapomina o swoich charakterystycznych okularach. Teraz zaś możemy zobaczyć bohaterkę hitowego show stacji TTV w wersji sauté.

Iza Zeiske z "Gogglebox" pokazała swój relaks podczas masażu i sama przyznała, że bez makijażu i charakterystycznych okularów jest nie do poznania.

- Dzień dobry kochani. Tak, tak - to ja. Może jestem nie do poznania, bo bez okularów, niepomalowana, wypłowiała, jak to mówią sauté, ciotka Iza sauté. Przed wyjazdem peeling twarzy, a teraz... masaż - mówiła na nagraniu Iza Zeiske.