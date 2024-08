Joachim Zeiske nagle pochwalił się radosną nowiną. Okazuje się, że jego rodzina właśnie się powiększyła. Pokazał zdjęcie, na którym przedstawił nowego członka rodziny. Przy okazji opublikował łapiący za serce wpis. Ale radość!

Joachim Zeiske podzielił się nowiną: "Nowy członek rodziny"

Członkowie rodziny Zeiske mają tak olbrzymie serca, że mogliby obdzielić miłością naprawdę dużą grupę osób. Zyskali sporą popularność dzięki udziałowi w "Gogglebox. Przed telewizorem", gdzie Joachim zdecydował się wziąć udział razem z ukochaną mamą Izabelą. W programie występowała również Bunia. Mama Izabeli Zeiske zmarła na początku 2024 roku, zostawiając w sercach całej rodziny ogromną pustkę.

Relacje rodziny Zeiske nie od dzisiaj wzruszają internautów. Fani "Gogglebox" uwielbiają śledzić ich media społecznościowe i sprawdzają, co dzieje się u ich ulubieńców poza programem. Joachim Zeiske własnie poinformował o nowym członku rodziny.

Artur Zawadzki/REPORTER

Dom rodziny Zeiske przepełniony jest miłością nie tylko do siebie wzajemnie ale również do czworonogów. Okazuje się, że do ich rodziny dołączyła kolejna psina. Joachim Zeiske pokazał nowego psiaka, o którym napisał:

Imię: Natka, wiek: 11, rasa: mieszana, przeznaczenie: Bycie kochaną

Okazuje się, że Natka właśnie została zaadoptowana przez Joachima:

Nowy członek rodziny

Instagram @joachimzeiske

Mało kto wie, że Izabela Zeiske z mężem prowadziła także rodzinę zastępczą. Oprócz Joachima wychowali także czterech przybranych synów.

To wynikało z potrzeby serca. Zawsze o tym marzyłam, ale do tej sytuacji musiał dorosnąć jeszcze mój mąż. Kiedy tak się stało, przeszliśmy odpowiednie szkolenia i stworzyliśmy dom najpierw dla jednego chłopca, a potem w sumie mieliśmy czterech przybranych synów. Jedni przychodzili, drudzy szli w świat - mówiła kiedyś w rozmowie z Party.pl Izabela Zeiske.

