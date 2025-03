Izabela Zeiske, znana z programu "Gogglebox. Przed telewizorem", wzbudziła poruszenie, publikując odważne zdjęcia w bieliźnie oraz stroju kąpielowym. Jej post na Instagramie spotkał się z mieszanymi reakcjami — część internautów krytykowała jej decyzję, uważając ją za niestosowną, podczas gdy inni chwalili jej pewność siebie i odwagę.

Izabela Zeiske znana jest ze swojej charyzmy, pozytywnego podejścia do życia oraz aktywności w mediach społecznościowych. Regularnie dzieli się tam swoimi przemyśleniami, promując zdrowe podejście do życia i dbanie o siebie. Celebrytka wzbudziła poruszenie, publikując odważne zdjęcia w bieliźnie oraz stroju kąpielowym. Jej post na Instagramie spotkał się z mieszanymi reakcjami.

Kochane. Moja Mamuchna nauczyła mnie, że najważniejsza jest dobra, piękna bielizna, która może niewidoczna dla wszystkich, ale dodaje pewności siebie i komfortu, a także powoduje, że ubrania ładniej prezentują się na modelce. Tak, tak to MY jesteśmy najpiękniejszymi modelkami swojego życia. Strój kąpielowy to dopiero wyzwanie, idealnie dopasowany, podkreślający atuty, maskujący niedoskonałości....

– napisała Iza.