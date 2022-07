"Gogglebox": Izabela Zeiske pokazała nową łazienkę. Internauci: "Urządzona gustownie"

To były szczególnie trudne święta wielkanocne dla rodziny Izabeli i Joachima Zeiske, uczestników " Gogglebox przed telewizorem ". W niedziele świąteczną Izabela podzieliła się z obserwatorami smutną informacją o śmierci teściowej, z którą była bardzo zżyta. Dziś powoli stara się iść dalej, ale pamięć o ukochanej drugiej mamie będzie z nią na zawsze. Uczestniczka show TTV pokazała niezwykłą pamiątkę jaką pozostawiła po sobie jej teściowa. Zobacz także: Tragiczna Wielkanoc w rodzinie Izabeli Zeiske z "Gogglebox". Uczestniczka pożegnała bliską osobę... Izabela Zeiske z "Gogglebox. Przed telewizorem" wspomina zmarłą teściową Izabela Zeiske zyskała ogromną sympatię widzów "Gogglebocx. Przed telewizorem". W trudnych chwilach ona i cała jej rodzina mogli liczyć na wiele wsparcia od internautów, których Izabela postanowiła świadomie nazwać przyjaciółmi. Gwiazda TTV stara się ponownie dostrzegać w życiu pozytywy i iść dalej. Niedługo po śmierci teściowej powiedziała: Tak jak kiedyś Krawczyk śpiewał, że po burzy wraca słońce to my też musimy z tej burzy naszego życia wyjść i iść do przodu. Takie jest życie. Ból zawsze zostanie. Pamięć nie przestanie myśleć ale życie toczy się dalej Teraz Izabela Zeiske postanowiła pokazać pamiątki, jakie zostawiła po sobie mama jej męża. Jedna z nich jest dla niej szczególnie ważna: Chciałabym Wam coś pokazać. Moja teściowa zostawiła po sobie wspaniałe pamiątki... M. in. porcelanę. To są rzeczy, które ja sobie bardzo cenię i uwielbiam. Dla mnie to ma potężną wartość, przede wszystkim emocjonalną. Ta zastawa jest z 1920 roku. W oddali widać zdjęcie, które przywieźliśmy od teściowej. Przedstawia mojej teściowej mamę... Wracając do...