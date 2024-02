Minione tygodnie były bardzo trudne dla Izy Zeiske, która straciła nagle swoją ukochaną mamę. Mimo żałoby, w pierwszych dniach nie zrezygnowała z aktywności w mediach społecznościowych, a nawet udostępniła kilka kadrów z pogrzebu "matuchny". Teraz z kolei zwróciła się do odbiorców w bardzo ważnej sprawie.

Ostatni czas nie był dla Izy Zeiske i jej rodziny łatwy, ponieważ odeszła ich ukochana mama i bunia. Bohaterka "Gogglebox. Przed telewizorem" była silnie zżyta z mamą, która zresztą od dłuższego czasu towarzyszyła jej w formacie. Pani Teresa charakteryzowała się niepowtarzalnym wdziękiem i poczuciem humoru, a jej śmierć poruszyła rzeszę internautów.

Chociaż odbiorcy okazali ogromne wsparcie pogrążonej w żałobie rodzinie, niektórzy nie szczędzili gorzkich komentarzy, gdy Iza Zeiske pokazała pogrzeb mamy w sieci. Wylała się na nią fala hejtu i zarzucano jej, że zrobiła to tylko "pod publikę". Burza w mediach społecznościowych sprawiła, że Iza na pewien czas znacznie zmniejszyła swoją aktywność i zdecydowała się powrócić dopiero teraz.

W relacji na InstaStory, z napływającymi do oczu łzami, przekazała, że zamierza wrócić do codzienności. Chociaż nie jest jej łatwo, a ból po stracie wciąż jest ogromny, jak stwierdziła, "musi odgruzować siebie i mieszkanie", dlatego nie chce dłużej wyłącznie opłakiwać mamy.