Izabela Zeiske z "Gogglebox" pokazała nową kuchnię. Fani: "Od razu większa i taka jasna"

Nowoczesna kuchnia jest przeciwieństwem tej, która była odseparowana od pozostałych pomieszczeń. Stosowano wówczas meble o niskim standardzie i traktowano kuchnię wyłącznie jako miejsce do gotowania. Nowoczesna kuchnia jest połączona z salonem, co stanowi bodziec do wspólnego gotowania z gośćmi. Kuchnia z salonem Nowoczesna kuchnia jest wyeksponowana. Stanowi centralny punkt w mieszkaniu lub domu i łączy się z pozostałymi pomieszczeniami, najczęściej z jadalnią lub salonem. Aranżację kuchni i salonu należy przemyśleć już w czasie projektowania . Powinny one mieć wspólny mianownik, na przykład podobną, co nie oznacza identyczną, kolorystykę. Kuchnia powinna pasować do stylistyki salonu i być funkcjonalna: szafki kuchenne i sprzęty powinny być komfortowe w użytkowaniu. Monochromatyczność i prostota Kuchnie realizowane współcześnie najczęściej są monochromatyczne: białe, czarne, szare lub kontrastowe czarno-białe, szaro-żółte. Ta kolorystyka dotyczy zarówno mebli, ścian, jak i gadżetów. Do produkcji mebli nie wykorzystuje się drewna, dominuje lakierowana płyta MDF lub fornir. Zabudowa kuchenna w nowoczesnym wnętrzu jest prosta, sięga do sufitu. Najczęściej stosuje się szafki gładkie, na wysoki połysk , bez rzeźbień. Górna część zabudowy może być przeszklona, stosuje się szklane fronty w aluminiowej konstrukcji. Fronty tworzą gładką płaszczyznę, którą dzielą tylko szuflady. Ułatwia to utrzymanie czystości. Właściwie nie wykorzystuje się dekoracji, czasem rezygnuje się nawet z uchwytów na rzecz niewidocznych wgłębień lub systemu push. Wyspa kuchenna w nowoczesnej kuchni Kuchnie nowoczesne stylizuje się na restauracje z wysokimi blatami czy dużymi sprzętami. Montowane są blaty o grubości nawet 10 centymetrów. W takim wnętrzu sprawdzi się wyspa kuchenna , która...