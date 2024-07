Znamy nazwiska gwiazd, które pojawią się w programie Azja Express! Wszystkie znajdziecie na Party.pl. Jak ustaliliśmy, kolejną osobą, która zgodziła się na wyjazd do Azji i występ w show, to polska aktorka, która pracuje w Hollywood - Iza Miko!

Aktorka, podobnie jak Weronika Rosati czy Alicja Bachleda-Curuś, mieszka w Hollywood i gra w amerykańskich produkcjach. Prowadzi też swojego ekologicznego bloga i raz na jakiś czas bywa w Polsce. Ale Iza Miko jest wielką miłośniczką podróżowania po Azji i - jeśli jedzie na wakacje - to tylko tam. Dlatego dobrze zna tamte rejony i kulturę, co będzie dla niej bardzo pomocne w programie.

Jak już dziś pisaliśmy w Orient Express zobaczymy też Małgorzatę Rozenek i Radosława Majdana. Jak na razie wiadomo, że w programie wystąpi też Agnieszka Włodarczyk, która pojedzie z Marią Konarowską.

O co chodzi w show?

Azja Express (nazwa robocza to "Orient Express") to zagraniczny format, w którym osiem par składających się z gwiazd w ekstremalnych warunkach musi dostać się z jednego miasta do kolejnego. Nie będą mieli pieniędzy (jedynie euro dziennie na głowę), telefonów czy środków transportu. Wszystko będą musieli załatwić swoim urokiem osobistym lub odpracować często zmuszeni do porozumiewania się w języku, którego nie znają.

Iza Miko to jedna z Polek, która mieszka na stałe w Stanach i tam robi karierę aktorską.

Iza Miko w Polsce zagrała w superprodukcji "Kochaj i tańcz" z 2009 roku.

Iza Miko kiedyś spotykała się z Maćkiem Zakościelnym.