Agnieszka Włodarczyk wystąpi w nowym show TVN - "Orient Express"! Już jakiś czas temu informowaliśmy, że aktorka będzie nową gwiazdą tej stacji. Miała dostać swój własny program, okazuje się jednak, że będzie to występ w premierowym programie, który ma poprowadzić Agnieszka Szulim.

Orient Express - nowe show TVN

O co chodzi w "Orient Express"? Będzie to program, w którym kilkunastu uczestników-gwiazd wyruszy do Kambodży. Tam w parach, mając tylko jednego dolara, będą musieli dotrzeć z jednego punktu do drugiego. Zadanie będzie tym trudniejsze, że nie będą mogli korzystać również z przewodnika! Ci, którym się uda, przejdą do kolejnego etapu. Jedną z gwiazd show będzie właśnie Agnieszka Włodarczyk, która ma szansę, żeby na stałe nawiązać współpracę z TVN. W końcu już kilka tygodni temu wystąpiła w serialu "Druga Szansa". Jak aktorka poradzi sobie z takim zadaniem i kto wystąpi z nią parze?! Tego dowiemy się już niebawem.

Stacja TVN po wielkim sukcesie "Agenta" z udziałem gwiazd zdecydowała się na kolejny program podróżniczo-przygodowy. Czy "Orient Express" z Agnieszką Szulim okaże się sukcesem? Jesteśmy o tym przekonani!

Agnieszka Szulim poprowadzi Orient Express.