Małgorzata Rozenek zgodziła się wziąć udział w programie TVN Azja Express, który poprowadzi Agnieszka Szulim. Ale chyba dużym argumentem, który zadecydował, że się zdecydowała na miesięczny wyjazd do Azji był fakt, z kim tam pojedzie i będzie walczyć o przetrwanie. Jak się dowiedziało Party.pl, Rozenek wystąpi w parze z ukochanym narzeczonym Radosławem Majdanem. Jak na razie wiadomo, że w programie wystąpi też Agnieszka Włodarczyk, która pojedzie z Marią Konarowską. O co chodzi w show?

"Azja Express" (robocza nazwa Orient Express) to zagraniczny format, w którym osiem par składających się z gwiazd w ekstremalnych warunkach musi dostać się z jednego miasta do kolejnego. Nie będą mieli pieniędzy (jedynie euro dziennie na głowę), telefonów czy środków transportu. Wszystko będą musieli załatwić swoim urokiem osobistym lub odpracować często w języku, którego nie znają. Czy Rozenek i Majdan wykażą się zaradnością, by przetrwać i nie odpaść z show Azja Express? Przekonamy się już niebawem, bo wyjazd tuż, tuż... Jedno jest pewne Małgosia Rozenek przyciągnął widzów, bo to największa gwiazda TVN i chyba każdy chce zobaczyć jak perfekcyjnie sobie poradzi w trudnych warunkach.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan już przygotowują się do wspólnego wyjazdu do Azji.

Małgorzata Rozenek trenuje też z trenerką personalną.

Czy będziecie oglądać jak Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zmagają się w Azji z przeciwnościami losu w programie Azja Express?