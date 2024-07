Iza Miko chętnie pojawia się czerwonych dywanach w Ameryce. Tym razem wzięła udział w otwarciu galerii sztuki Montaigne w Hollywood i… wyglądała niezwykle seksownie. Była to głównie zasługa odważnej sukni, która stworzyła polska projektantka Ewelina Ziemek. Czarna kreacja miała odkryte ramiona i plecy. Wyjątkowo głęboki dekolt Izabella Miko przysłoniła efektownym błyszczącym naszyjnikiem z kolekcji Julii Clancey. Naszym zdaniem to jedna z lepszych stylizacji polskiej aktorki. A wy, jak oceniacie to wyjście Izy Miko? CZEKAMY NA WASZE OPINIE!

Iza Miko na imprezie w Los Angeles.

Seksowna czarna suknia, którą założyła Iza Miko zaprojektowała Ewelina Ziemek.

Podoba wam się naszyjnik z kolekcji Julii Clancey, który dodała do swojej kreacji Iza Miko?!

