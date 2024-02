Kilka dni temu na platformie Netflix pojawił się drugi sezon programu "Love Never Lies", który natychmiast stał się prawdziwym hitem. Fani z ochotą komentują w mediach społecznościowych losy bohaterów show i z niecierpliwością czekają na finał programu, który pojawi się już w najbliższą środę. W oczekiwaniu na ten wielki dzień fani jednak starają się doszukać jakichś sygnałów na temat losów par po zakończeniu udziału w "Love Never Lies" i właśnie znaleźli coś zaskakującego! Czyżby relacja Sandry i Billa nie przetrwała? Zobaczcie, o co chodzi!

Sandra i Bill rozstali się po "Love Never Lies"?

Wszyscy uczestnicy 2. edycji "Love Never Lies" budzą ogromne emocje wśród widzów show, jednak niewątpliwie to właśnie relacja Sandry i Billa jest tą najchętniej komentowaną. Wszystko przez to, że ta dwójka pomimo młodego wieku i zaledwie dwuletniego stażu związkowego, ma już za sobą sporo przejść. Jak dowiedzieliśmy się w programie, Bill zdradził swoją partnerkę już 6 razy, a w "Love Never Lies" nie oparł się również czułościom z Alicją - dopasowaną do niego singielką. Co ciekawe, fani programu właśnie wpadli na trop, który może wskazywać, że Bill po programie rozstał się z Sandrą i związał właśnie z Alicją!

Fani dotarli do nagrania z końcówki 2023 roku (czyli już po nagraniach do "Love Never Lies), na którym widzimy występ Billa w innym show - mowa o programie "Gry małżeńskie", emitowanym na antenie Polsat Cafe. Co ciekawe, możemy tam zobaczyć nie tylko Billa, ale również dziewczynę, którą poznał w "Love Never Lies". Mowa właśnie o Alicji, która przypatruje się poczynaniom Billa w programie "Gry małżeńskie" jako jego... partnerka? TUTAJ możecie obejrzeć nagranie.

Czyżby to był znak, że Bill rozstał się z Sandrą po "Love Never Lies" i związał się z Alicją? Niewątpliwie odkrycie fanów programu jest intrygujące, jednak o tym, jak naprawdę potoczyły się losy par po "Love Never Lies" oficjalnie dowiemy się dopiero w środę, 7 lutego. Wtedy zobaczymy nie tylko finał show, ale również "Reunion", w którym właśnie dowiemy się, co słychać u uczestników show po programie. Dopiero wtedy oficjalnie wszystko stanie się jasne!

Wy też już nie możecie się doczekać środy?

