"Hotel Paradise": Partnerka Chrisa zdradziła, ile schudła po porodzie: "Dla mnie ta waga to też szok"

Partnerka Chrisa Ducci z "Hotelu Paradise" odpowiedziała na pytania fanów i zdradziła, ile schudła po ciąży. Czy już wróciła do formy narodzinach drugiego dziecka? Monika Czajkowska i Chris Ducci ponad trzy tygodnie temu po raz drugi zostali rodzicami, a teraz fani zachwycają się formą młodej mamy. Internauci zapytali wprost, ile przytyła w czasie ciąży i ile kilogramów już straciła. Odpowiedź partnerki Chrisa Ducci zaskakuje! Partnerka Chrisa Ducci z "Hotelu Paradise" schudła po ciąży Chris Ducci wziął udział w pierwszej edycji "Hotelu Paradise". W programie związał się z Mariettą Witkowską, ale ich związek nie przetrwał próby czasu. Zarówno Chris jak i Marietta znaleźli swoje szczęście już po programie. Jakiś czas temu Marietta wzięła ślub, a Chris związał się z Moniką Czajkowską z którą doczekał się dwójki dzieci. Druga córka Chrisa Ducci z "Hotelu Paradise" urodziła się ponad trzy tygodnie temu. Szczęśliwi rodzice chętnie pokazują w sieci zdjęcia swoich pociech, ale fani zwrócili również uwagę na wygląd młodej mamy. Teraz partnerka Chrisa z "Hotelu Paradise" zdradziła, że już zgubiła ciążowe kilogramy. W ciąży przytyłam 5kg. Na chwilę obecną ważę 6 kg mniej niż przed samą ciążą. Wyprzedzając Wasze pytania, nie stosowałam żadnej diety, nie liczyłam kcal. Jadłam normalnie. Powiedziałabym nawet, że jadłam sporo i dla mnie ta waga to też szok- napisała Monika Czajkowska. Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Szahira przeszła metamorfozę: "Myślałam, że to Eliza" Fani zapytali przy okazji, jak Monika Czajkowska czuje się po porodzie. Partnerka Chrisa Ducci odpowiedziała i zdradziła, że przed porodem spędziła tydzień w szpitalu. Pierwsze kilka dni mogłam funkcjonować tylko z paracetamolem, czego kompletnie...