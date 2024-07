Ujawniono drugiego uczestnika "Hotelu Paradise All Stars". Oprócz Basi Pędlowskiej do raju wraca Łukasz Książkiewicz znany jako "Blondino", ulubieniec widzów 1. edycji show, który dostał się aż do wielkiego finału.

Liczę więc, że i tym razem spotkam na swoje drodze super osoby oraz przeżyję kolejną niezapomnianą przygodę.

Poznajcie więcej szczegółów.

"Hotel Paradise All Stars": Blondino Latino kolejnym uczestnikiem

"Hotel Paradise All Stars" rusza już 25. maja, a odcinki będą emitowane dwa razy w tygodniu. Gwiazdorską edycję będzie można oglądać zarówno na TVN7 jak i w Player.pl. Do tej pory wiadomo było tylko, że Basia Pędlowska wraca do "Hotelu Paradise", po dwóch zakończonych związkach (z Krystianem, z którym wygrała 3. edycję, oraz z Krzysztofem, którego również poznała na planie show". Teraz ujawniono kolejnego uczestnika, którym jest Blondino z pierwszej edycji randkowego show.

Łukasz "Blondino" Książkiewicz był finalistą pierwszej edycji "Hotelu Paradise". W finale stanął u boku Martyny Kondratowicz, jednak ich relacja była przyjacielska. Uczestnikowi nie udało się znaleźć miłości w programie, po powrocie z Bali do Polski postawił na rozwój swojej kariery influencerskiej i skupił się na muzyce, którą chciałby promować m. in. dzięki ponownemu udziałowi w miłosnym show:

Przede wszystkim to świetna okazja do tego, by pokazać światu moją muzykę. Dodatkowo poprzednim razem bardzo dobrze się bawiłem i poznałem wspaniałych ludzi. Liczę więc, że i tym razem spotkam na swoje drodze super osoby oraz przeżyję kolejną niezapomnianą przygodę - powiedział w rozmowie z TVNem.

Z kolei w nagraniu opublikowanym na Instagramie, Blondino o "Hotelu Paradise All Stars" napisał:

Jeśli jesteście ciekawi, co tam narobiłem to proszę oglądać, bo będzie się działo ????????️ Vamos ????Latino boy baby ????????

Tuż po ogłoszeniu Blondino jako uczestnika "Hotelu Paradise All Stars", da się zauważyć, że widzowie są podzieleni. Jedni cieszą się, że ponownie zobaczą gwiazdę pierwszej edycji:

- Czekamy już z niecierpliwością ❤️

- Aaa sztos - wariacik wraca ????????

- Jak oglądać Hotel to tylko z Tobą! ????

- Taaak powodzenia ????????????

Inni są dość sceptycznie nastawieni i nie są przekonani, czy Blondino wzniesie do edycji specjalnej coś świeżego:

- Jak dla mnie to jest chore i głupota

- O matko najpierw Baśka teraz ten ???????????? faktycznie nie było ciekawszych osób?

A Wy co sądzicie? Jesteście ciekawi kolejnych nazwisk?

