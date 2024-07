Szósta edycja programu "Hotel Paradise" zmierza ku końcowi. Im bliżej finału, tym większe emocje. Miniony odcinek udowodnił, że każdy ma wolę walki, aby ostatecznie stanąć ze swoim partnerem na ścieżce lojalności. Nie każdy jednak stawia na szczerość. Po tym jak "Rajka Wyrocznia" obnażyła kilka niewygodnych faktów, nastało najgorsze - "Rajskie rozdanie", które przyprawia uczestników show o szybsze bicie serca. Kto pożegnał się z programem?

Reklama

"Hotel Paradise 6": "Rajska wyrocznia" rozwścieczyła uczestniczki

Ostatnio rajski hotel zmienił się w pole bitwy - uczestnicy walczą o wejście do wielkiego finału i kombinują na wszelkie sposoby, aby dopiąć swego. W słonecznej Panamie nie brakuje także licznych kłótni i sprzeczek pomiędzy uczestnikami. Ostatnio byliśmy świadkami karczemnej awantury Mikołaja i Dawida w "Hotelu Paradise". Jednak nie tylko ten wątek zszokował ciekawych i głodnych emocji widzów. Internauci są zniesmaczeni także niestosownym zachowaniem Moniki względem Mikołaja z "Hotelu Paradise". Nie najlepsze zdanie mają również o nowym uczestniku Grzegorzu, zazdrosnym Davidzie, a nawet Marku, który nieustannie rozmyśla nad kolejną strategią. Tym razem ta była niezbędna, ponieważ w ostatnim odcinku na uczestników czekała "Rajska Wyrocznia", która nie u wszystkich skończyła się uśmiechem na twarzy.

screen z prgramu Hotel Paradise/Player.pl

Zobacz także: "Hotel Paradise 1": Marietta już tak nie wygląda! Pochwaliła się nową fryzurą

Wówczas Ola dowiedziała się, że według Mikołaja i Moniki nie pasuje do grupy, co nieco ją zasmuciło. Jeszcze gorzej jednak było u jej programowej przyjaciółki, Klaudii. Ta podczas "Rajskiej Wyroczni" dowiedziała się, że jej partner, Grzegorz, wolałby tworzyć parę z Moniką.

- Jadę do domu, bo ja nie będę z kimś kto jest nieszczery w stosunku co do mnie. Ogólnie czuje się źle - grzmiała rozwścieczona i zawiedziona Klaudia po "Rajskiej Wyroczni".

To jednak był dopiero początek kłopotów w raju.

Zobacz także

W całym "Hotelu Paradise" najbardziej zagrożoną osobą była Natalia. Ta już w czasie "Rajskiej Wyroczni" dowiedziała się, że Grzegorz ją zwodził i tak naprawdę dał słowo Oli, że wybierze ją podczas "Rajskiego Rozdania":

- Ja zadałam pytanie odnośnie Grzesia, no i po prostu wiem, że mam za nim nie stawać (...) Dostałam jasną odpowiedź, że po prostu mnie ku*wa Grzesiu zwodził - dzieliła się swoim smutkiem z Markiem.

screen z prgramu Hotel Paradise/Player.pl

Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Monika oburzona zachowaniem Mikołaja. "No i jest kanał" mówi rozgoryczona

Po tak emocjonującej "Rajskiej Wyroczni" przyszedł czas na ostateczne decyzje uczestników podczas "Rajskiego Rozdania". Już na samym początku Klaudia El Dursi zapowiedziała jednak, że show opuszczą aż dwie osoby! Dlaczego? Poza standardowymi wyborami, uczestnicy złożyli tzw. deklaracje zaufania. O konsekwencjach swoich wyborów dowiedzieli się po "Rajskim Rozdaniu"!

Jako pierwsza decyzję podejmowała Gabi - uczestniczka podeszła do Marka:

To był mój pierwszy wybór, jestem go pewna, niczego więcej nie potrzebuję - mówiła

Angelika podeszła do Davida, zaś Monika do Mikołaja:

Od samego początku odkąd jesteśmy razem, przeżywamy same wspaniałe chwile - mówiła Monika.

Ola wybrała Grzegorza, twierdząc, że to jej najlepszy przyjaciel.

TVN 7

Klaudia, mimo żalu, podeszła do Grześka!

Nie będę ukrywać, że dzisiaj na Grzegorzu się zawiodłam, ale chciałam dać szansę tej relacji. Następne dni będą dla mnie kluczowe, chciałbym dać sobie szansę i Grzegorzowi.

Natalia również położyła dłoń na ramieniu Grzegorza:

Podeszłam do Grzegorza, bo chciałam dać mu sygnał, że chciałbym z nim coś próbować - mówiła dziewczyna.

Grzesiek nie wahał się i wybrał Klaudię, więc to Natalia odpadła z show. Jednak to nie był koniec emocji. Uczestnicy mieli napisać imię osoby, której ufają najbardziej. Natalia wybrała... Klaudię. W konsekwencji to właśnie Klaudia musiała wskazać drugą osobą, które odpada z programu!

Mat. prasowe

Na początku wskazała Gabrielę, ta jednak ma immunitet.

To ciężka decyzja. Wybieram Grzesia!

Wszyscy byli w szoku:

Nie spodziewałem się takiej decyzji - mówił mężczyzna.

Mat. prasowe

Zaskoczeni?

Reklama

screen z prgramu Hotel Paradise/Player.pl

screen z prgramu Hotel Paradise/Player.pl