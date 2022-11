"Hotel Paradise 6": Hania zostaje w programie. Fani są wściekli: "Niesprawiedliwe"

Finał 6. edycji "Hotelu Paradise" już niedługo, a uczestników spotyka coraz więcej niewiadomych. Dopiero co cieszyli się z powrotu Hani i Adama, a już dziś musieli zdecydować, która z tych osób spakuje walizki. Tym razem upiekło się Hani, a widzowie nie są do końca przekonani czy to był najlepszy pomysł. Dlaczego Hania według nich nie powinna dostać kolejnej szansy?

"Hotel Paradise 6": Hania zostaje w programie

Hania i Adam wrócili do "Hotelu Paradise" i nieźle namieszali. O ile Adam stworzył bezpieczną parę z Olą, to Hania na nowo namieszała w głowie Mikołaja. Najbardziej ucierpiała na tym Monika, której intencje do uczestnika były naprawdę szczere. To nie pierwszy raz kiedy Monika cierpi, ponieważ nikt nie bierze pod uwagę jej uczuć, a tylko jej wiedzę i spryt wykazywany w konkurencjach.

Hania poczuła się bardzo pewnie po powrocie do programu i od razu zaczęła kręcić się koło Mikołaja. Para pozwalała sobie na odważne zbliżenia, jednocześnie uczestniczka zakomunikowała Monice, że nie zamierza odbijać jej partnera w programie, natomiast nie wyklucza, że będzie chciała stworzyć z nim coś więcej po powrocie z Panamy. Monika dotknięta wyznaniem Hani i zachowaniem Mikołaja, nie zdecydowała się rozgrzebywać ran. W ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" Hania i Adam polegli na teście wiedzy. Jednak dodatkowy stres czekał ich podczas anonimowego głosowania, w którym uczestnicy musieli zdecydować kto powinien opuścić "Hotel Paradise". Internauci mają wątpliwości, co do tego czy uczestnicy dobrze zrozumieli zasady i czy byli w stanie uratować zarówno Hanię jak i Adama. W wyniku ich głosowania to Adam musiał opuścić "Hotel Paradise".

Mat. prasowe Hotel Paradise

Hania mimo okazywanej w "Hotelu Paradise" pewności siebie, podczas głosowania była bardzo zestresowana a w jej oczach pojawiły się łzy:

- Cieszę się, że was widzę tutaj i tęskniłam za wami. Myślę, że zasłużyłam na tę szansę, bo jesteśmy wielką rodziną. Uwielbiam ten czas z wami i chciałabym tu być jak najdłużej.

Następnie dodała, że jest pewna trzech głosów a na dwa liczy i dokładnie taką ilością zdobytych głosów udało jej się prześcignąć Adama, który musiał spakować swoje walizki do domu.

Fani "Hotelu Paradise" nie są zadowoleni z wyniku głosowania i faktu, że Hania będzie mogła jeszcze więcej namieszać w programie:

- Adam opuszcza Hotel, co jest wgl dla mnie chu*owe i niesprawiedliwe. - Żenada!!! To jest jakiś dramat 😅

- Ja nie mogę zrozumieć jakim cudem ona została a Adam odpadł no to chyba jakiś żart. -Drama Queen zostaje 👎👎👎wszystko ukartowane, wychodzą i wracają .... Ciągle to samo 👎 - Hanka idzie na całość żeby zostać w programie. Zachowuje się tragicznie. Widać że totalnie się nie zmieniła i niczego nie nauczyła w tej przerwie między wejściami.

A wy co sądzicie o tym, co aktualnie dzieje się w "Hotelu Paradise"?

