Luiza i Sara jako singielki dostały szansę by jeszcze namieszać i zawalczyć o swoja szansę w "Hotelu Paradise". Miały wskazać jedną osobę, która zdecyduje, która z par nie może połączyć się podczas "Rajskiego Rozdania". To, co wydarzyło się podczas przeparowania, sprawiło, że każda para zadrżała. Z programem pożegnały się aż dwie uczestniczki.

Reklama

"Hotel Paradise": Dwie uczestniczki pożegnały się z programem po "Rajskim Rozdaniu"

Niedawno Nana oceniła związek z Julii i Grzegorza z "Hotelu Paradise". Okazuje się, że w trakcie trwania sezonu gwiazdorskiego miała okazję nie raz namieszać. To za jej sprawą z programem musiał pożegnać się jej były, a teraz dostała kolejną szansę, by zaważyć na losach uczestników. Sara i Luiza postanowiły zaufać Nanie tuż przed "rajskim rozdaniem". Uczestniczka zdecydowała, że to Ania i Maurycy nie mogą połączyć się w parę podczas eliminacyjnego wieczoru. Ania była wściekła, jednak ostatecznie Sara oraz Luiza zdecydowały się na szokujący ruch. Nie skorzystały z planu, który omawiały jeszcze chwilę wcześniej. Luiza podeszła do Blondino, za którym stała również Nana, natomiast Sara wybrała Grzesia, u którego szans próbowała również zablokowana Ania. Zarówno Blondino jak i Grzegorz zdecydowali, że Luiza i Sara wracają do domu.

- Ja już to naprawdę długo byłam, szkoda mi Kornelii było, bo miałam plan, żeby podejść do Miłosza. (...) Kornelia to też moja przyjaciółka i chciałam dać jej szansę - mówiła Luiza.

Mat. prasowe Hotel Paradise. All stars

Zobacz także: Eliza o nowej edycji "Hotelu Paradise": "Było mi przykro". Dlaczego?

Sara z "Hotelu Paradise" również nie skorzystała ze swojej szansy. Stając za Grzegorzem skazała się na porażkę:

- Tęsknisz za Mikołajem? - spytała ją Klaudia El Dursi.

- Nie ukrywam

- Co tu się wydarzyło, co to za poddanie się? Taka wojowniczka?

- Jestem wojowniczką, ale uważam, że jest dużo innych osób, które mogą wygrać i bardziej będzie im to potrzebne. Ja już miałam szansę, wygrałam.

Jesteście zdziwieni takim wynikiem "rajskiego rozdania"? Myślicie, że Sara zaraz po wyjściu z "Hotelu" od razu skontaktowała się z Mikołajem?

Reklama

Zobacz także: "Hotel Paradise": Wiktoria dzieli się szczęśliwą nowiną. Sypią się gratulacje

Mat. prasowe Hotel Paradise. All stars

Mat. prasowe Hotel Paradise. All stars