Kilka dni temu wystartowała 7. edycja "Hotelu Paradise". Już na samym początku nowej odsłony programu nie brakuje emocji, a tych naprawdę mocnych wrażeń z pewnością dostarczy widzom nowa uczestniczka, Łucja. Wszystko wskazuje na to, że już pierwszego dnia swojego pobytu w programie, dziewczyna doprowadzi swoją koleżankę z show do łez! Sprawdźcie szczegóły.

"Hotel Paradise": Nowa uczestniczka namiesza w programie?

Widzowie powoli poznają nowych uczestników 7. edycji "Hotelu Paradise" i biorąc pod uwagę komentarze w sieci, wielu z nich przypadło do gustu fanów. W ostatnim odcinku show do "Hotelu Paradise" dołączył Patryk, a teraz z kolei poznaliśmy nową uczestniczkę, Łucję. Wygląda na to, że dziewczyna postawi na mocne wejście, bo już w pierwszych chwilach swojego pobytu w rajskim hotelu, doprowadzi jedną z uczestniczek do łez!

Player.pl/Hotel Paradise

W zapowiedzi kolejnego odcinka "Hotelu Paradise" możemy zobaczyć, że także pozostali mieszkańcy "Hotelu" raczej nie przyjęli nowej koleżanki z entuzjazmem.

- Mam wrażenie, że to taka dziewczyna na zasadzie "ą, ę" i lekkie "księżniczkowanie" - stwierdził wprost Krzysiek.

Player.pl/Hotel Paradise

W krótkiej zapowiedzi kolejnego odcinka możemy również zobaczyć, że Łucji najwyraźniej nie przypadły do gustu kawy przygotowane dla niej przez panów podczas konkurencji, gdyż - jak zaznaczyła - "może pouczyć ich, jak robić dobrą kawę".

Fani programu już po tym krótkim zwiastunie nie mają wątpliwości, że z Łucją w programie będzie ciekawie!

- Czuję, że namiesza sądząc po zwiastunie jutrzejszego odcinka ???? - Coś mi się wydaje, że nieźle namiesza ???? - W końcu zacznie się gra, a nie sielanka - Nie wygląda na zadziorę, ale chyba namiesza ???? - piszą wprost fani.

A Wy, co sądzicie o Łucji? Rzeczywiście może namieszać?