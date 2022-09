"Hotel Paradise 6": Z programem pożegnał się kolejny uczestnik! Polały się łzy

Takiego "rajskiego rozdania" w " Hotelu Paradise 3 " jeszcze nie było, a to, co wydarzyło się podczas ostatniej "puszki Pandory" jeszcze bardziej skomplikowało sytuacje. Kiedy Nathalia odeszła z programu Marcin został singlem, a na Zanzibar wróciła Kara - jednak już w objęciach Kamila. Do teraz zarówno Kamil jak i Marcin walczyli o jej względy, aby pozostać w programie. Piękna uczestniczka właśnie zdecydowała. Którego z chłopaków wybrała? Zobacz także: Kamil wrócił do "Hotelu Paradise 3" i przywrócił dawną uczestniczkę! Dziewczyny mają się czego bać Kto odpadł z "Hotelu Paradise 3"? Marcin nie ukrywał, że ma zamiar walczyć o miejsce w programie i podejdzie do Kary podczas "rajskiego rozdania". Problem w tym, że dziewczyna jest obecnie z Kamilem, któremu uczestnicy zdecydowanie nie ufają, po tym w jakim stylu pożegnał się z programem po raz pierwszy. Kiedy wrócił do programu, uczestnicy nie byli zadowoleni, a Simon stwierdził, że zrobi wszystko, by ponownie i jak najszybciej opuścił "Hotel Paradise 3". "Puszka Pandory" podczas której Simon zaatakował Kamila mocno zszokowała Karę, w końcu ona zna go z zupełnie innej strony, a za chwilę prawdopodobnie to ona będzie musiała zdecydować kogo odesłać do domu. Ja nie chcę, żebyś ty odchodził. Naprawdę jesteś fajny - mówiła Kara Marcinowi i nagle się rozpłakała. - (...) Ja po 2 dniach naprawdę nie wiem jaki to jest człowiek. Ja czuję, że on jest dobry. Jestem załamana - mówiła o Kamilu Kara ma świadomość, że gdy wybierze Kamila narazi się grupie, gdy wybierze Marcina, a okaże się, że Nathalia wróci z kolei ona nie będzie miała szans... Zachowanie Kamila również jej tego nie ułatwiało, a wręcz...