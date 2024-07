Wielki finał szóstej edycji "Hotelu Paradise" już za nami! Na ścieżce lojalności i przed wyborem relacja czy pieniądze, stanęli Monika i Mikołaj. Choć wielu zakładało, że jedno z nich zgarnie główną nagrodę tylko dla siebie, oboje postawili na zaufanie. Jak się jednak okazuje, Monika poważnie rozważała rzut kulą. Dlaczego zmieniła zdanie? Zdecydowało jedno słowo.

Miniona edycja miłosnego show przyniosła wiele niespodziewanych zwrotów akcji. Dużym zaskoczeniem okazały się głównie ostatnie odcinki. Po tym jak Angelika i David opuścili rajski hotel tuż przed finałem, szansę na wygraną miały dwie pary. Ostatecznie to Monika i Mikołaj wygrali "Hotel Paradise 6". Najbardziej wyczekanym momentem jednak była sama ścieżka lojalności. Jak się okazało, zwycięzcy postanowili do samego końca być wobec siebie uczciwi, dzieląc się wygraną w postaci 100 tys. złotych

Jak zdradziła w rozmowie z Party.pl Monika, zwyciężczyni 6. edycji "Hotel Paradise", tuż przed finałem zamierzała postawić na rzut złotą kulą i zgarnąć całą wygraną. Co sprawiło, że zmieniła zdanie?

- My bardzo dużo rozmawialiśmy na ścieżce lojalności. I oni tam sobie wołali, krzyczeli rzuć kulą [...] powiedziałam do Mikiego - powiedz jakieś koreańskie słowo, którego Cię nauczyłam. I tak sobie pomyślałam, że jak powie, jak coś pamięta, to nie rzucę, a jak nie pamięta to rzucę na setce - wyznała.