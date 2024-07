Emocje po wielkim finale "Hotelu Paradise 6" jeszcze nie opadły, a widzowie już nie mogą się doczekać smaczków z życia uczestników po opuszczeniu programu. Co dzieje się u Mikołaja, który wygrał szóstą edycję miłosnego show? W rozmowie z reporterką Party.pl zdradził, na co przeznaczy swoją część głównej nagrody i dlaczego nie rzucił kulą. Czy stojąc na ścieżce lojalności miał chwilę zawahania?

Dla niektórych finał miłosnego show okazał się wielkim zaskoczeniem, a fani programu nie kryli swojego oburzenia, kiedy okazało się, że Angelika i David odpadli po ostatniej, emocjonującej Pandorze. Ostatecznie, decyzją byłych mieszkańców rajskiej Panamy, Monika i Mikołaj wygrali "Hotel Paradise 6", dzieląc się wygraną. Jak się okazuje, uczestnik wcale nie był taki pewien, czy jego partnerka nie postanowi zgarnąć całej nagrody dla siebie...

A czy sam chociaż przez chwilę pomyślał o rzucie złotą kulą? Trzeba przyznać, że inni uczestnicy swoim skandowaniem bardzo do tego namawiali.

- Myśl na pewno jakaś się nasunęła, ale ja zawsze, czy to w życiu prywatnym czy w Hotelu stawiam na szczerość, na to co mówię sobie z drugą osobą i staram się zawsze dotrzymywać danego słowa. Chociaż wiadomo, w Hotelu nie zawsze to wychodzi, bo to jest gra - przyznał uczestnik.