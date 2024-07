To może być transfer roku! Grażyna Torbicka zastąpi Annę Wendzikowską w TVN?! Tygodnik "Na żywo" podaje, że władze stacji zastanawiają się nad przyjęciem do pracy Grażyny Torbickiej, która miałaby stać się w TVN-ie specjalistką w dziedzinie kina! Kto teraz pełni tam taką funkcję? Anna Wendzikowska!

"TVN od dawna ma ambicję, aby realizować audycję na temat kina. Jego namiastką jest prowadzone przez Annę Wendzikowską 'O tym się mówi' w TVN Style, gdzie prowadzi m.in. wywiady z hollywoodzkimi gwiazdami", podaje "Na żywo".

Grażyna Torbicka odejdzie z TVP?!

O przejściu Torbickiej do TVN mówi się już od kilku tygodni. Prezenterka odeszła już z TVP 2. Torbicka pracowała już z wieloma prezesami, ale z Jackiem Kurskim nie było jej po drodze... Podobno nie była zadowolona, gdy przed emisją filmu "Ida", puszczono wypowiedzi prawicowych dziennikarzy, którzy zarzucali reżyserowi filmu Pawłowi Pawlikowskiemu, że "prezentuje tam żydowski punkt widzenia". Ten incydent spowodował, że Torbicka coraz poważniej zaczęła się zastanawiać nad swoją przyszłością w TVP i usiadła do rozmów z TVN-em. Edward Miszczak obiecał jej pełną wolność przy realizacji własnego programu. Czy to oznacza, że Torbicka zajmie miejsce Anny Wendzikowskiej?

Przypomnijmy, że gwiazda TVN-u zaliczyła sporą wpadkę m.in. podczas wywiadu z Sigourney Weaver. W rozmowie z wielką gwiazdą dziennikarka przyznała, że nie wie kim był Jerzy Grotowski. Drugą spektakularną wpadkę zaliczyła, kiedy zgodziła się przeprowadzić wywiad z... nieżyjącym pisarzem, Charlesem Bukowskim.

Myślicie, że Grażyna Torbicka rzeczywiście dostanie własny program w TVN? Jedno jest pewne, to byłby transfer roku! Warto przypomnieć, że dziennikarka z Telewizją Publiczną związana jest już od 1983 roku!

Grażyna Torbicka zastąpi Annę Wendzikowską?

Ania może się zacząć obawiać o swoją przyszłość w TVN-ie?