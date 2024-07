TVP szykuje kolejny program dla singli? Czy stanie się bezpośrednią konkurencją dla ulubionego formatu widzów czyli "Rolnik szuka żony"? Już sama nazwa mocno nawiązuje do show, w którym rolnicy i rolniczki szukają miłości swojego życia. Co wiadomo na tę chwilę?

"Polak szuka żony" zamiast "Rolnik szuka żony"?

Wygląda na to, że TVP szykuje nowy program randkowy. Nowa nazwa nawiązuje do uwielbianego przez widzów formatu "Rolnik szuka żony". Czy "Origins Of Love. Polak szuka żony”.", bo tak będzie nazywał się nowy program matrymonialny dla singli ma szansę powtórzyć sukces?

Bohaterami programu będą Polacy mieszkający poza granicami kraju, a szukający partnerki lub partnera. W spotach promowany jest casting do programu, prowadzony na stronie internetowej producenta – Endemol Shine Polska - informuje Press.pl.

Co jeszcze wiadomo na temat "Polak szuka żony"? Firma zajmująca się castingami szuka chętnych uczestników, jednak szczegóły formatu na razie owiane są tajemnicą, a samo TVP nie zabrało jeszcze głosu na temat nowego programu:

W programie biorą udział single i singielki o polskich korzeniach, którzy mieszkają w USA, ale chcą, aby ich partner/ka pochodził/a z Polski

Czy "Polak szuka żony" zastąpi "Rolnik szuka żony"? Fani formatu mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ 11. edycja "Rolnik szuka żony" trafi na antenę TVP już we wrześniu. W zerowym odcinku poznaliśmy rolników i rolniczki, którzy zdecydowali się dać szansę miłości, a już jesienią okaże się, kto cieszył się największym powodzeniem listownym. Czy komuś uda się pobić ustanowiony przez Kamilę Boś rekord listów? Czy udział w programie odmieni ich życie, tak jak odmienił życie rodziny Bardowskich, Borysewiczów czy innych par, które odnalazły się dzięki udziałowi w show? Niedawno na świecie pojawił się mały Dariusz, synek Ani i Kuby z 10. edycji.

