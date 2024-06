Dzień Ojca nie dla wszystkich jest radosnym świętem. Doskonale wie o tym Anna Wendzikowska, która mierzy się z trudnymi emocjami dwa lata po śmierci ukochanego taty:

Fani, którzy śledzą życie prywatne Anny Wendzikowskiej wiedzą, że prezenterka pod koniec 2022 roku przeżyła osobistą tragedię - odszedł wówczas jej ukochany tata. Choć wydawać by się mogło, że okres żałoby już minął, w Dzień Ojca prezenterka opublikowała poruszający, obszerny wpis, w którym zwróciła się do taty. Zdradziła, jak wyglądały pierwsze chwile po jego śmierci:

Tato… są takie dni, kiedy jest trudniej… dzisiaj jest taki dzień… dziękuję za Twoje ciepło, za miłość, za cierpliwość, kiedy uczyłeś mnie fizyki, i historii, i jeździć na nartach, i na rowerze, i grać w siatkówkę, kiedy wymyśliłam, że będę zawodniczką, i kiedy godzinami słuchałeś moich smutków i rozterek.. zawsze miałeś na to przestrzeń, nawet kiedy osiem razy powtarzałam to samo… i za Twoje zaufanie, dzięki któremu zawsze mogłam żyć jak chciałam, i za twoją prawość, tolerancję, liberalne podejście do życia, szacunek do ludzi i wszystkie wartości, które przekazałeś mi w sposób tak naturalny i nienarzucający… wszystko, co trudne łatwiej wybaczyć i zintegrować odkąd Cię nie ma, zostały tylko miłość i tęsknota…

Anna Wendzikowska przyznała, że w ostatnich latach życia jej taty ich kontakty nie były łatwe:

W dalszej części wpisu dziennikarka przytoczyła wydarzenia, które miały miejsce tuż po śmierci ojca. Jej słowa naprawdę chwytają za serce:

Dzisiaj znalazłam twój dowód osobisty… to ja załatwiłam wszystkie formalności, wszystkie dokumenty, odebrałam Cię ze szpitala, wybrałam trumnę, urnę, kwiaty, siedziałam z Tobą w krematorium… nikt się nie czuł na siłach, a ja nie chciałam, żebyś był sam… musiałam wreszcie stanąć do dorosłości, jakbym nagle straciła mandat do tego, żeby dłużej być dzieckiem…. Trudne to było i ważne jednocześnie… pewnie potrzebne… ale nie masz pojęcia jak bardzo bym chciała, żebyś tu był i żebym chociaż raz w roku mogła poczuć się dzieckiem…. dorosłość jest trudna tato, ale jakoś to dźwigam. Jadę na Powązki, bo chociaż zawsze mówiłeś, że w nosie masz to, co po śmierci i mamy sobie darować kwiaty i świeczki, bo szkoda pieniędzy…. to ja tego potrzebuję. Wyślij mi trochę dobrej energii, są dni, że bardzo mi tego trzeba

- zakończyła dziennikarka.