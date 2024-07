Programy rozrywkowe z udziałem wokalistów wchodzą w decydującą fazę. Dziś odbędzie się finał The Voice of Poland, a w X-Factorze dopiero wyłonią trójkę finalistów. Z kolei w ostatnią niedzielę wyłonioną zwycięzcę Must Be The Music. Przypomnijmy: Gwiazdy YouTube'a wygrały "Must Be the Music 5"

W "The Voice" na widzów czekają ogromne emocje. O zwycięstwo walczyć będzie bowiem czwórka wokalistów, którzy zachwycali jurorów i fanów od pierwszego castingu: Dorota Osińska, Natalia Sikora, Natalia Nykiel i Michał Sobierajski. Kto najbardziej zaskarbi sobie sympatię publiczności? Faworytką zdaje się Osińska, za którą przemawia historia i doświadczenie na scenie. Czarnym koniem może okazać się z kolei Sobierajski, jedyny mężczyzna w finale. Uczestnicy show wystąpią także dzisiaj w duetach z innymi gwiazdami: Michał zaśpiewa z zespołem Audiofeels, Natalia Nykiel z zespołem Bracia. Natalia Sikora ze Stanisławem Soyką, a Dorota z Małgorzatą Walewską.

Nie mniej wrażeń czeka w półfinale "X-Factora". Tutaj również pozostały już tylko cztery osoby, a troje z nich wejdzie do wielkiego finału. Klaudia Gawor i Wojciech Ezzat od początku programu radzą sobie rewelacyjnie, ale oczy wszystkich zwrócone są na pozostałą dwójkę, bo wiele wskazuje, że w dogrywce dzisiaj mogą zmierzyć się Grzegorz i Maja Hyży - prywatnie małżeństwo. Możemy być zatem pewni, że nie zabraknie ciężkich decyzji i być może też łez! AfterParty.pl miało okazję zapytać parę o rywalizację w programie na konferencji prasowej X-Factora. Zobaczcie wideo poniżej:

A Wy komu kibicujecie w "The Voice" i "X-Factorze"? Macie już swoich faworytów?

