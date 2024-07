"Must Be the Music 5” dobiegło końca. Walkę o 100 tys. złotych i możliwość występu na tegorocznym festiwalu Top Trendy na scenie muzycznego show stoczyło dziesięciu najlepszych wykonawców tej edycji programu. Podczas finałowego koncertu na żywo nie zabrakło emocji.

Słowa konstruktywnej krytyki usłyszała Patrycja Baczyńska, która wykonała piosenkę Rihanny "California King Bed". Adam Sztaba powiedział, że zamiast poprawnie wykonanego coveru w finale oczekuje własnego repertuaru. Kora przyczepiła się do wokalu w grupie Ego Trip.

Decyzją telewidzów najlepszą dwójką uczestników okazali się Piotr Szumlas i Jakub Zaborski oraz zespół Materia. Ostatecznie zwycięzcą muzycznego show okazał się skromny oraz bardzo muzykalny duet, który od kilku miesięcy jest gwiazdą YouTube'a. Dodajmy, że od początku AfterParty.pl wróżyło chłopakom spory sukces w muzycznym widowisku Polsatu ;) Przypomnijmy: Warto ten występ zapamiętać!

Podczas finału nagrodę specjalną ufundowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka, w postaci stypendium muzycznego, otrzymał Dariusz Wickowski, który śpiewał w jednym z półfinałów.

Myślicie, że Piotr i Jakub odniosą podobny sukces co zespoły Enej czy LemON, które dzięki "Must Be the Music" zaistniały w branży i podbiły listy przebojów? Duet od samego początku wykonując niezwykle melodyjne autorskie kompozycje, udowodnił, że ma olbrzymi potencjał.

