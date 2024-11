Wielkie emocje dla wszystkich fanów programu "Twoja twarz brzmi znajomo" trwają w najlepsze! Właśnie emitowany jest finał 21. edycji muzycznego show Polsatu i choć w dalszym ciągu jeszcze nie wiemy, kto wygrał "Złotą twarz" i 100 tys. złotych na cele charytatywne, to jednak w sieci już zrobiło się gorąco. Wszystko za sprawą finałowego występu Kuby Szyperskiego. Widzowie "Twoja twarz brzmi znajomo" są oczarowani tym, co zrobił na scenie młody artysta i piszą wprost, że to najlepszy występ ze wszystkich edycji show!

Z setek występów w tym programie, to był najlepszy ze wszystkich! - czytamy w komentarzach

Finał "Twoja twarz brzmi znajomo". Niesamowity występ Kuby Szyperskiego

W finale 21. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" znaleźli się Aleksander Sikora, Barbara Wypych, Patricia Kazadi oraz Kuba Szyperski. O tym, kto wygra cały program, dowiemy się już niebawem, jednak wydaje się, że fani mają już swojego faworyta, którym jest... Kuba Szyperski! Młody artysta w finale programu podjął spore ryzyko i wybrał utwór z repertuaru Margo Smith, „He taugh me to yodel”. Kuba Szyperski sięgnął po piosenkę z przymrużeniem oka, która nie jest zbyt popularna, ale za to bardzo wymagająca wokalnie - w końcu jej podstawą jest jodłowanie, co jest niezwykle trudną sztuką.

Jak się jednak okazało, aktor poradził sobie z tym zadaniem doskonale! Jego występ wprawił jurorów w osłupienie i przy okazji dostarczył też sporej dawki śmiechu.

Przyznam się państwu szczerze, że byłem zły na ciebie, jak się dowiedziałem, co wybrałeś. Myśmy byli zaskoczeni, wszystkiego mogliśmy się spodziewać, tylko nie tego, że będziesz jodłował. I po raz pierwszy płakałem ze śmiechu, tak zdrowo – podsumował rozbawiony Piotr Gąsowski

Wykon Kuby Szyperskiego oczarował również fanów muzycznego show. W sieci tuż po występie aktora w roli Margo Smith natychmiast zaroiło się od komentarzy, w których fani bardzo komplementują młodego artystę. Niektórzy nawet piszą wprost, że był to najlepszy występ nie tylko w tej edycji, ale także w całej historii programu!

Kuba Szyperski w tym programie przekroczył wszelkie granice. Występ powalający, zabawny i nieszablonowy. Talent ma wielki jak Mount Everest. Chciałabym mieć chociaż 1/1000 jego umiejętności. Sprawia wrażenie skromnego, poukładanego i bardzo sympatycznego młodego człowieka. Nie zmieniaj się, jesteś wspaniały. Genialny wykon. Brawo.

Co tu się wydarzyło, totalny kosmos. Kuba musi wygrać

Ktoś tu pozamiatał. Petarda

Ten występ przejdzie do historii programu

To było mistrzostwo w czystej postaci - piszą zachwyceni fani

Też tak uważacie? Myślicie, że to właśnie Kuba Szyperski wygra 21. edycję "Twoja twarz brzmi znajomo"? Już niedługo poznamy odpowiedź na to pytanie!

