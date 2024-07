Szok, żal, niedowierzanie! Fani Eweliny Lisowskiej są wstrząśnięci werdyktem odcinka "Tańca z Gwiazdami". Wokalistka, choć zdobyła wysokie noty od jurorów, musiała pożegnać się z programem. Jeszcze w zeszłym tygodniu to ona była najlepsza i wygrała odcinek! W piątek rano mówiono o niej, jako faworytce programu! Co zawiodło?

Ewelina Lisowska odpadła z Tańca z Gwiazdami

W komentarzach na Facebooku fani wokalistki wyrazili swoje zdumienie po tym, jak Ewelina musiała pożegnać się z programem. Wielu z nich wciąż nie może uwierzyć w to co się stało:

Jak to? Oni mieli wygrać ten program.... Mina Iwony Pavovic mówiła wszystko - pisze tajemniczy Poszukiwacz Złota Ludzie nie powinni głosować ona był jedną z najlepszych w tym programie ;( - dodaje Dawid Pieńkowska i Pniewski zostają, a odpada najlepsza. Żenada, chyba koniec oglądania tego ścierwa... - ostro reaguje Patryk I tu wlasnie widac, ze to ustawione. Nie bylam za nimi, ale Ewelina miala mega duzo fanow i kazdy glosowal na fanpage'ach ze dojda do finalu... Maserak w każdej edycji musi być w finale, bez tego to by nie był TZG przeciez.. - zastanawia się Ewelina Największy szok w historii całego programu.. - dodaje Mateusz

Ewelina Lisowska, tuż po ogłoszeniu wyników, rozpłakała się. Inni uczestnicy natychmiast zaczęli ją pocieszać, choć po ich minach widać było, że są w szoku. Wokalistka była przecież faworytką jurorów!

Co się stało? Co zawiodło? To naprawdę duże zaskoczenie...

Warto dodać, że w naszej sondzie przy relacji odcinka para zdobyła najwięcej głosów. Oto wyniki!

Reakcje fanów na werdykt widzów

Żegnamy Ewelinę i Tomasza. W studiu zaskoczenie. A przed telewizorami?

Posted by Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami on 16 października 2015

Ewelina Lisowska i Tomasz Barański odpadli z Tańca z Gwiazdami

W zeszłym tygodniu wygrali odcinek