Taniec z Gwiazdami 4 w Polsacie. Poniżej nasz zapis relacji NA ŻYWO na Party.pl. Jak wypadli uczestnicy TzG? Kto odpadł? Kto dziś zatańczył najlepiej? Najświeższe informacje na Party.pl. >>>TUTAJ.

21:54 - wyniki! Emocje sięgają zenitu. Choć Łukasz Kadziewicz i Agnieszka Kaczorowska zdobyli najmniej punktów, przechodzą dalej! Podobnie jak Patryk i Walerija!

Z programem pożegnali się zaś... Ewelina i Tomasz! To największy szok w historii programu! W oczach Eweliny widać łzy!

21:38 - czas na reklamy, a już po nich dowiemy się, kto odpadnie z programu! Czy będzie to Łukasz i Agnieszka?

21:36 - punktacja po wszystkich tańcach:

Anna Cieślak i Rafał - 39+36= 75

Cleo i Jan Kliment - 37+34= 71

Ewelina Lisowska i Tomasz - 34+36 =70

Patryk Pniewski i Walerija - 34 +34 = 68

Małgorzata Pieńkowska - 32 +36 = 68

Łukasz Kadziewicz i Agnieszka - 30 + 34 = 64

21:28 - "Taniec przyszłości" w wykonaniu grupy "Wirujących Miednic", czyli Eweliny i Tomka, Ani i Rafała oraz Małgorzaty i Stefano.

Jak tak ma wyglądać taniec przyszłości, to ciesze się, że go nie dożyję - mówiła Beata Tyszkiewicz. - Żartuje, dożyję...

Grupa zdobyła 36 punktów, a więc to oni wygrali w tym zwariowanym pojedynku.

21:21 - pora na tańce grupowe. Na pierwszy ogień - grupa Łukasza Kadziewicza i Agnieszki Kaczorowskiej, do której należą Cleo i Jan oraz Patryk i Walerija, o nazwie... "Niebiańskie bąki".

Grupa zdobyła 34 punkty, co oznacza, że wszystkim parom z tej grupy zostaną przypisane 34 punkty.

21:18 - czas na występ gwiazdy wieczoru - Anny Naklab i jej hit "Supergirl"!

Punktacja po konkursowych występach:

Anna Cieślak i Rafał - 39

Cleo i Jan Kliment - 37

Ewelina Lisowska i Tomasz - 34

Patryk Pniewski i Walerija - 34

Małgorzata Pieńkowska - 32

Łukasz Kadziewicz i Agnieszka - 30

21:07 - Patryk Pniewski i Walerija Żurawlewa - para sprawdziła się w hip hopie ("Ice Ice Baby")!

Jeśli mnie nauczysz tego samego, co Ty zrobiłeś, to dam Ci niższą notę. Ale jak się nie nauczę, to będzie wyżej! Boże, jaki ten hip hop jest trudny! - mówiła Iwona

Para zdobyła 34 punkty!

21:01 - Disco w wykonaniu Anny Cieślak i Rafała Maseraka! (do hitu "Sunny" Boney M.).

To Twoje disco nie było skomplikowane, było proste jak drut, ale w tej prostocie ujęłaś wszystko, spełniłaś moje oczekiwania! A jak ktoś spełnia moje oczekiwania, to kręci się wokół mnie dwucyfrowa notka! - zapowiadała Iwona

Rafał chciał by Anna stała się polską Beyoncé. Ma zadatki?

Posted by Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami on 16 października 2015

Para zdobyła 39 punktów! (9 od Michała).

20: 52 - Cleo i Jan Kliment w żywiołowym jivie (do przeboju Chubby Checker "Twist Again")!

Jurorzy byli zachwycenia występem pary:

To jest takie przekonywujące. Lubicie się ze sobą bawić - mówiła Beata Tyszkiewicz

Para zdobyła 37 pkt.!

20:42 - czas na Łukasza Kadziewicza i Agnieszkę Kaczorowską! Para zatańczy fokstrota do utworu "Summertime" George'a Gershwina ! Andrzej Grabowski nie był zachwycony:

Państwo tańczycie bardzo dobrze. Ale zawiodłem się na tym fokstrocie. Może mniej mi się podobała choreografia...

Aktor i tak wystawił parze wysoką 9!

Ostatecznie para zdobyła 30 punktów. Agnieszka Kaczorowska jest zadowolona z Łukasza:

Było płynnie, naprawdę zatańczył super! - mówiła już po ocenie jurorów

20:34 - Małgorzata Pieńkowska i Stefano Terrazzino wykonują charlestona!

To forma egzaminu. W moich oczach - zdecydowanie Pani zdała! Poradziła sobie pani świetnie - zachwycał się Michał Malitowski

Może nie zatańczyłaś idealnie, ale zagrałaś fantastycznie - komentowała Pavlović

Para zdobyła 32 pkt.

20:22 - Anna Głogowska zapowiada występ gwiazdy wieczoru - Anny Naklab, która zaśpiewa światowy hit - "Supergirls". A teraz przerwa, a więc czas na fotoreporterów!

20: 15 - walca wiedeńskiego do utworu z operetki "Wesoła wdówka" tańczą Ewelina Lisowska i Tomasz Barański! Jak przygotowali się do tego występu? Zobaczcie tutaj.

Iwona Pavlović miała tylko jeden zarzut do Eweliny:

Poczułam, że bardzo jestem sentymentalna. W piękny nastrój nas wprowadził Wasz taniec. Ewelinka - Twoje ciało, Twój taniec jest tak bardzo zbliżone do wzoru idealnej tancerki. Dziś mała rysa na szkle - za wysoko podniesiona góra!

Para zdobyła 34 punkty. (10, 7, 10, 7).

Kochani, rama padła- trzeba głosować! ???? Jeżeli chcecie zobaczyć Nas jeszcze w programie, prosimy: SMS o treści 1 na numer 7370. Buziaki ????

Posted by Ewelina Lisowska on 16 października 2015

20.05 - uczestnicy programu w specjalnym filmiku przedstawili historię tańca! Dziś gwiazdy pokażą najstarsze tańce i ta najbardziej nowoczesne!

W ostatnim odcinku tanecznego show telewizji Polsat najlepiej zatańczyła para Ewelina Lisowska i Tomasz Barański. Piosenkarka ze swym partnerem wykonała efektowną cha-chę do przeboju grupy Sound and Grace "Na pewno". Z "Tańcem z Gwiazdami" pożegnali się Artur Pontek i Natalia Głębocka.

Zapowiedź odcinka

A co nas czeka w najnowszym odcinku? Z zapowiedzi wynika, że prawdziwa taneczna podróż w czasie. Zresztą zobaczcie sami!

Dzień dobry:-) To już jutro!

Posted by Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami on 15 października 2015

Tańczące pary, jak zwykle ocenią jurorzy: Andrzej Grabowski, Iwona Pavlović (dawniej "Czarna Mamba", obecnie ruda), Beata Tyszkiewicz i Michał Malitowski.

Czy ich faworytem znów będzie Ewelina Lisowska? Tak się przygotowywała:

Mówią, że Ewelina i Tomasz są ulubieńcami jurorów. Waszymi też? Widzicie ich w finale?

Posted by Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami on 15 października 2015

A tak do występów przygotowywali się Łukasz Kadziewicz i Agnieszka Kaczorowska:

Jeszcze do końca dnia będziemy szlifować nasz występ... A Was zapraszam na bloga: http://blogstar.pl/pedzacy-tydzien/ ???? #para10 @blogstar_pl @tanieczgwiazdami @tvpolsat A photo posted by Agnieszka Kaczorowska (@agakaczor) on Oct 15, 2015 at 9:32am PDT