To kolejny cios dla syna Karola III. Książę William postanowił podzielić się z fanami osobistym wyznaniem. Chodzi o ogromną stratę.

Choć księżna Kate i książę William z pewnością nie narzekali na brak zawirowań i problemów w ciągu ostatnich miesięcy, małżeństwo stara się skrupulatnie wypełniać nie tylko swoje obowiązki, ale także angażować się w życie Brytyjczyków. Trzeba przyznać, że Kate i William są w tym niezwykle autentyczni i często dzielą się swoimi myślami za pośrednictwem oficjalnego profilu na Instagramie.

Tym razem wiadomość do obserwatorów przekazał książę William, który skomentował śmierć Svena-Gorana Erikssona, byłego selekcjonera reprezentacji Anglii w piłce nożnej:

To wielki smutek słyszeć o odejściu Svena-Görana Erikssona. Spotkałem go kilka razy gdy obejmował stanowisko selekcjonera reprezentacji Anglii. Byłem pod wrażeniem jego charyzmy i pasji do gry. Moje myśli krążą wokół jego rodziny i przyjaciół. To był prawdziwy dżentelmen

- napisał następca brytyjskiego tronu.