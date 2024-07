Elżbieta Romanowska zachwyciła w drugim odcinku programu "Taniec z Gwiazdami"! Nie tylko świetnym fokstrotem, za który otrzymała 40 punktów od jurorów, ale i wspaniałą kreacją (projekt Malwiny Wędzikowskiej), która sporo odsłoniła! Czy gwiazda "Rancza" wygra ten program?!

Elżbieta Romanowska od momentu treningów do Tańca z Gwiazdami schudła już 5 kilogramów! Dla gwiazdy program jest idealnym sposobem, żeby popracować nad swoją sylwetką i... kobiecością! Na razie udaje jej się to znakomicie!

Przed ćwiczeniem konkretnego tańca zawsze mamy godzinny trening, który przygotowuje mnie do programu pod kątem kondycyjnym. Jest wiele ćwiczeń aerobowych, bieganie, obciążniki, brzuszki, ćwiczenia z gumą. Wymyśliliśmy nawet hasło: „Po co chudnąć z Chodakowską, jak można z Romanowską?”. Oczywiście spadek wagi jest, bo to jest wspaniały skutek uboczny tej ciężkiej pracy na treningu i jednocześnie przyjemny sposób spalania kalorii. Po każdym treningu czuję się tak, jakbym zjadła właśnie całą tabliczkę czekolady. I co mnie przeraża - zaczęłam powoli lubić brzuszki - zdradziła aktorka.