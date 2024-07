Taniec z Gwiazdami - drugi odcinek piątej edycji za nami! Z programem pożegnali się Dorota Chotecka i Robert Kochanek​. Jak wypadły inne gwiazdy? Kto był najlepszy? Zobaczcie naszą relację i zdjęcia z programu!

22:01: Wyniki!

Z programem pożegnali się: Dorota Chotecka i Robert Kochanek. Żałujecie?

21:40: Wszystkie konkursowe występy za nami! Oto ranking:

Izu Ugonoh i Hanna Żudziewicz - 40 pkt.

Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak - 40 pkt.

Joanna Opozda i Kamil Kuroczko - 37 pkt.

Kasia Stankiewicz i Tomasz Barański - 37 pkt.

Waldemar Błaszczyk i Nina Tyrka - 34 pkt.

Rafał Jonkisz i Walerija Żuwralewa - 33 pkt.

Dorota Chotecka i Robert Kochanek - 31 pkt.

Anna Karczmarczyk i Jacek Jeshke - 31 pkt.

Julia Wróblewska i Jan Kliment - 30 pkt.

Nikodem Rozbicki i Agnieszka Kaczorowska - 27 pkt.

21:34: Rumba Kasi Stankiewicz!

Para zdobyła 37 punktów!

21:28: czas na jive'a Waldemara Błaszczyka i Niny Tyrki! Efekt? 34 pkt.

21:20: Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak w romantycznym fokstrocie! Jurorzy zachwyceni - 40 punktów!

21:14: bokser Izu Ugonoh i Hanna Żudziewicz w gorącej cha chy!

Para otrzymała 40 punktów!

21:05: tango Joanny Opozdy i Kamila Kuroczko!

Para zdobyła 37 punktów!

20:58: gwiazdor serialu "Powiedz TAK!" Nikodem Rozbicki i Agnieszka Kaczorowska zatańczyli jive'a.

Agnieszka Kaczorowska nie pocieszona! Para zdobyła 27 punktów

20:52: Dorota Chotecka w żywiołowej cha chy! Aktorka zdobyła 31 punktów!

20:45: fokstrot Rafała Jonkisza (do piosenki Somethin' Stupid).

Para zdobyła 33 punkty!

20:37: czas na Annę Karczmarczyk, która w poprzednim odcinku zdobyła maksymalna ilość punktów, co jest rekordem w historii show! Para zatańczyła rumbę (do piosenki Adele - "Hello")!

Para dostała 31 punktów!

20:26: Przerwa! Po reklamach na parkiecie m.in. Izu Ugonoh i Anna Karczmarczyk!

20:16: cha cha Julii Wróblewskiej i Jana Klimenta (do piosenki Sound'N'Grace - "Na pewno"). Para zdobyła 30 punktów!

20:13: Z OSTATNIEJ CHWILI: W jury zamiast Michała Malitowskiego - Stefano Terrazzino. Dlaczego? Michał Malitowski został ojcem!

Michał jest w związku z Joanną Leunis, która również jest tancerką. Młoda mama czuje się świetnie! Zobaczcie wzruszające wideo!

It's maybe too much , but our feeling of happiness is overwhelming. Wanted to share our joy. Our daughter was born today at 3pm. Joanna delivered. She always does. Made me the happiest man on the planet.

Opublikowany przez Michael Malitowski & Joanna Leunis Official Page na 11 marca 2016