Występy Eli Romanowskiej w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" budzą ogromne emocje. W końcu aktorka jest jedną z faworytek muzycznego show. Nowy odcinek programy będzie poświęcony tematyce o tematyce latynoskiej. A jedną z bohaterek zostanie Ela Romanowska, która wcieli się w Caro Emerald i zaśpiewa hit "A Night Like This". Jej wykonanie zachwyci Kacpra Kuszewskiego. Obejrzyjcie zapowiedź 7. odcinka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i zobaczcie, co zrobi juror na scenie. Nowy odcinek już w sobotę 6 kwietnia o 22:10. Będziecie oglądać?

