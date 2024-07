Edward Miszczak skomentował zwolnienie Katarzyny Skrzyneckiej i odejście Piotra Gąsowskiego. Nazwał to "pewną kosmetyką", która ma pomóc w odświeżeniu formatu po 18 sezonach. Skomentował również angaż Macieja Rocka. Dyrektor programowy Polsatu jest zachwycony prezenterem i mówi wprost:

Zobaczcie nowy wywiad z Edwardem Miszczakiem.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przeszła szokujące dla widzów zmiany. Po kilkunastu sezonach z programem pożegnała się Katarzyna Skrzynecka, która obecna była w programie od pierwszej edycji. Wraz z jej zwolnieniem z programu odszedł również Piotr Gąsowski:

To nie tyle zmiany, co pewna kosmetyka. Program ma 18 sezonów osiągnął pełnoletność i trzeba trochę przystrzyc włosy. Ja jestem z tym zmian bardzo zadowolony, czy widzowie będą? Zobaczymy - skomentował Edward Miszczak w rozmowie z Party.pl.

Nowym prowadzącym "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" został Maciej Rock, który powraca do telewizji po latach przerwy. Jego angaż to był pomysł Edwarda Miszczaka:

Edward Miszczak jest przekonany, że Maciej Rock idealnie sprawdzi się w formacie, szczególnie że przez ostatnie lata szlifował swój warsztat pracując w radiu:

Maciej przez te lata, przez które nie było go w telewizji bardzo urósł. To dzisiaj jeden z najlepszych prowadzących programów telewizyjnych. (...) Maciek ma ten rodzaj pokory, rodzaj niegwiazdorzenia, sam go trochę namawiam, żeby pogwiazdorzył. Musimy popracować trochę nad tym, by był bardziej zróżnicowany. W jednym momencie trzeba się śmiać w drugim trzeba troszkę spokojniej, ale to jest moje wielkie odkrycie. Maciek Rock wielkie odkrycie.