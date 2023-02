Edward Miszczak podsumował zmiany w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": "Trochę odkurzyliśmy w ostatnim czasie"

Od kilku tygodni trwają intensywne nagrania do drugiego sezonu show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" , które w poprzednim sezonie zostało nieoczekiwanym hitem Polsatu. Formuła programu przypadła do gustu widzom, a w nowej odsłonie mogą spodziewać się kilku zmian. Przypomnijmy: Jest pierwsze zdjęcie nowego jury TTBZ. Skrzynecka na pierwszym planie Okazuje się jednak, że dyrekcja Polsatu nie była przekonana do tego formatu i początkowo patrzyła dość pesymistycznie na pomysł realizacji "TTBZ" w Polsce. Artur Chamski ujawnił w jednym z wywiadów, że pilot programu został nagrany już pół roku przed jego wejściem na antenę. Ostateczne słowo należało do Niny Terentiew, która jako jedna z nielicznych wierzyła w sukces show, a przekonał ją ostatecznie występ wspomnianego już Chamskiego. W pilocie wcielił się w rolę Heleny Vondrackovej . Nakręciliśmy pilota na długi czas przed startem programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Nikt nie był pewien sukcesu. W końcu brak występów na żywo, nikt nie odpada - zupełnie inaczej niż do tej pory. Jednak pół roku później produkcja dostała zielone światło, a ja byłem pierwszy na liście uczestników. Potem usłyszałem, że to właśnie mój pilotowy występ jako Heleny Vondráčkovej był tym, który przekonał panią Terentiew - wyznał w rozmowie z "Tele Tygodniem" Artur. Cieszycie się, że "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jednak trafiło do polskiej telewizji? Zobacz: Bohosiewicz o przygotowaniach do "TTBZ". Bywa jej bardzo ciężko Gwiazdy w pierwszej edycji "TTBZ":