Maciej Rock zepsuł wizyty rodzinne Edwarda Miszczaka?! Jego słowa zaskakują

Edward Miszczak przyznał w jednym z wywiadów, że przyjęcie Macieja Rocka do Polsatu naraziło go na "zepsucie wizyt rodzinnych". Teraz sam prezenter skomentował te słowa.

Maciej Rock w niedawnym wywiadzie skomentował słowa Edwarda Miszczaka na temat rzekomego "zepsucia wizyt rodzinnych", którego przysporzyła szefowi Polsatu decyzja o zatrudnieniu prezentera. Dawno niewidziany w telewizji gwiazdor "Idola" oraz "Must Be the Music. Tylko muzyka" jest od niedawna współprowadzącym "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie zastąpił Piotra Gąsowskiego. Czy rzeczywiście angaż ten przyczynił się do rodzinnych kłopotów Edwarda Miszczaka?

Maciej Rock komentuje słowa Edwarda Miszczaka. "Zobaczymy, co będzie dalej"

Pojawienie się Macieja Rocka w roli prowadzącego "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" było sporym zaskoczeniem dla widzów programu. Decyzja Edwarda Miszczaka, który od stycznia 2023 roku jest dyrektorem programowym stacji najwyraźniej okazała się słuszna, bo prezenter zdradził, że współpraca układa się znakomicie. Niestety, angaż prowadzącego miał w negatywny sposób wpłynąć na sprawy rodzinne Edwarda Miszczaka. Wszystko przez to, że prezenter związany jest z radiem RMF FM, którym zarządza siostra szefa Polsatu. Teraz na ten temat wypowiedział się sam zainteresowany - Maciej Rock.

W wypowiedzi dla Plejady Maciej Rock stwierdził, że cieszy się ze swojego powrotu do telewizji, a słowa Edwarda Miszczaka taktuje z przymrużeniem oka.

- Byliśmy teraz na MocArtach zarówno z panem dyrektorem, jak i z moją panią prezes - przekazał Maciej Rock, śmiejąc się. - To są oczywiście żarty. Bardzo lubię radio, radio jest fajne. Ale tak jak wszystko, trzeba zmieniać, ruszać się. Na razie jestem i u jednego, i u drugiego Miszczaka. Jestem i tu, i tu, zobaczymy, co będzie dalej - stwierdził.

Pojawić się może pytanie o to, w stronę której współpracy obecnie skłania się Maciej Rock. Prowadzący i prezenter radiowy wybrnął z tego zagadnienia dość lakonicznym komentarzem.

- Współpraca układa się znakomicie. Mamy świetny kontakt, a jak mamy potrzebę rozmowy, zarówno wypływającą z jednej, jak i z drugiej strony, to ona bez przeszkód się odbywa - podsumował.

Fani programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" z pewnością już przyzwyczaili się do nowego prezentera. Przypomnijmy, że Piotr Gąsowski odszedł z programu po tym, jak Edward Miszczak zwolnił z niego Katarzynę Skrzynecką - jurorkę, która w show zasiadała niemal od początku.

Piotr Gąsowki uczynił to w geście solidarności z koleżanką i zdawało się nawet, że w ślad za nim odejść może inny prowadzący - Maciej Dowbor. Ostatecznie on nie zdecydował się na drastyczny krok, a fani show Polsatu są zdania, że obaj prezenterzy bardzo do siebie pasują. Oglądacie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" z udziałem Macieja Rocka?

