Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" niedługo powitają na świecie córeczkę. Niedawno zdecydowali się na wspólne zamieszkanie a fani są zainteresowani tym, jak aktualnie wygląda ich rodzinne życie. Ukochana rolnika właśnie opublikowała wymowne zdjęcie. Idealnie obrazuje marzenia rolnika?

Dorota wspiera Waldemara z "Rolnik szuka żony"

Mało kto początkowo wierzył w ich miłość. Finał "Rolnik szuka żony" z udziałem Waldemara, Doroty i Ewy przez długi czas odbijał się echem w sieci. Ku zdumieniu internautów Dorota nie ukrywa, że sporadycznie utrzymuje kontakt z Ewą - pierwszą programową wybranką Waldemara.

Chociaż przed kamerami rolnik wybrał inną kandydatkę, to ostatecznie postanowił zawalczyć o uczucie Doroty. Odwaga jaką się wykazał, okazała się być piękna w skutkach, ponieważ to właśnie z Dorotą założył rodzinę. Rolnik i jego ukochana kilka tygodni temu przekazali, że spodziewają się dziecka. Będzie to córeczka. Zakochani wychowują jeszcze synów z poprzednich związków.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" nigdy nie ukrywał, że marzy o partnerce, która będzie dla niego wielkim wsparciem. Nie ukrywał radości, kiedy Dorota z chęcią chciała pomagać mu w gospodarstwie. Aktualnie trwa trudny etap w życiu zawodowym rolnika - żniwa. W tym intensywnym czasie może liczyć na wsparcie najdroższej.

Chwila przerwy na uzupełnienie płynów, bo piekielnie gorąco na polu i w ciągniku które doniosła mi Dorcia podczas niedzielnego prasowania słomy w kostkach - napisał na Instagramie.

Z kolei Dorota opublikowała zdjęcie z Waldemarem z "Rolnik szuka żony". Odwiedziła go podczas ciężkich prac na polu. W chwili przerwy postanowili uwiecznić wspólną chwilę. Waldemarowi i Dorocie nie schodzą z ust uśmiechy.

Ciężarna Dorota z "Rolnik szuka żony" jest także coraz aktywniejsza w sieci. Kontaktuje się z obserwującymi i organizuje transmisje na żywo, by nieco opowiedzieć o swoim aktualnym życiu. Dorota z "Rolnik szuka żony" zabrała głos na temat ślubu z Waldemarem. Nie unikała odpowiedzi, jednak nie ukrywa, że czasami wścibskie pytania komentujących wytrącają ją z równowagi.

