Waldemar z "Rolnik szuka żony" zaskoczył najnowszym zdjęciem opublikowanym w sieci. Rolnik ma obecnie naprawdę sporo pracy przy żniwach, ale teraz okazuje się, że zrobił sobie małą przerwę i postanowił zaszaleć w sklepie z meblami. Waldemar zdradził, co wymyślił i dla kogo szykuje niespodziankę.

W życiu Waldemara i Doroty z "Rolnik szuka żony" w ostatnim czasie naprawdę sporo się dzieje. Jakiś czas temu okazało się, że zakochani spodziewają się dziecka. Wiadomo już, że maleństwo ma się urodzić jesienią, więc para ma jeszcze trochę czasu na przygotowania do tego wielkiego wydarzenia. Teraz z pewnością sporo emocji wywołuje w nich wielka przeprowadzka Doroty. Rolnik i jego ukochana już od dawna zapowiadali, że chcą zamieszkać razem, ale czekali z tym do zakończenia roku szkolnego syna Doroty. Ostatnio jednak Dorota z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się swoim szczęściem i okazało się, że razem z synem przeprowadziła się już do Waldemara. Kilka dni temu była uczestniczka hitu TVP podczas relacji na żywo na Instagramie zdradziła, że jej syn dzieli pokój z synem Waldemara. Rolnik dba, żeby chłopcy mieli komfortowe warunki dlatego teraz, pomimo obowiązków na gospodarstwie, postanowił coś dla nich zrobić.

Żniwa to bardzo intensywny czas dla rolników. Doskonale wie o tym Waldemar, który od kilku dni naprawdę ciężko pracuje w polu. Pomimo tylu obowiązków rolnik postanowił, że zrobi sobie chwile przerwy i pojedzie do sklepu w poszukiwaniu... szafy.

Korzystając z krótkiej pauzy od pracy postanowiłem wykorzystać to okienko czasowe by uzupełnić pokój chłopaków o największy mebel czyli szafę. Przyznam, że 27 elementów to spore wyzwanie montażowe. Na szczęście mam kolegę, który pomoże mi to ogarnąć

napisał rolnik.