Dorota z "Rolnik szuka żony" w końcu mogła się podzielić nowiną i w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie z domu Waldemara. Wygląda na to, że para jest już po przeprowadzce, ale to nie jedyna wiadomość. Waldemar też ma powody do radości i właśnie się nimi podzielił. To szczęśliwy dzień dla pary.

Dorota z "Rolnik szuka żony" pokazała nowe kadry

Dorota i Waldemar wzięli udział w 10. edycji "Rolnik szuka żony", ale miłość odnaleźli dopiero po programie, dając sobie drugą szansę. Dziś para w mediach społecznościowych dzieli się swoim szczęściem i już w październiku powitają na świecie swoją córkę. W oczekiwaniu na narodziny dziecka Dorota opublikowała swoje nowe zdjęcie i widać, że wygląda kwitnąco w ciąży, a na co dzień pomaga też Waldemarowi w gospodarstwie. Na najnowszym zdjęciu zrobionym w domu rolnika Dorota czaruje pięknym uśmiechem i widać, że jest szczęśliwa i spełniona... A co słychać u Waldemara?

Okazuje się, że rolnik też ma powody do radości, bo prace w jego gospodarstwie idą zgodnie z planem. Jak wiadomo, rozpoczęły się już żniwa, a to bardzo pracowity czas, ale Waldemar doskonale sobie radzi i nie ukrywa, że już drugi dzień za nim:

Dzień 2 żniw prawie za nami napisał Waldemar z 'Rolnika'

Kibicowaliście od początku Dorocie i Waldemarowi? Już po wakacjach rusza kolejna edycja programu "Rolnik szuka żony" i kolejni rolnicy dostaną swoją szansę na znalezienie drugiej połówki. Będziecie oglądać?

