"Hotel Paradise 6": Mikołaj o zachowaniu Hani względem Moniki. "Nie chcę nikogo bronić, ale..."

Oha była niewątpliwie jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek "Hotelu Paradise". I choć na początku wszystko wskazywało na to, że jej gra, zmyślne pakty i pewność siebie zaprowadzą ją do wielkiego finału show, niestety kolejni uczestnicy przekazywali ją sobie z rąk do rąk, tworząc z charyzmatycznej brunetki kartę przetargową, mającą pomóc im w utrzymaniu się w rajskim hotelu. W efekcie takiej zagrywki, Oha została wyeliminowana z miłosnego show, zanim zdążyła w nim znaleźć bratnią duszę. Teraz była uczestniczka hitu TVN 7 wygląda na bardzo szczęśliwą i... zakochaną. Czy mężczyzna, z którym pozuje do zdjęcia, wygląda znajomo? Oha z "Hotelu Paradise" jest zakochana? Pokazała wymowne zdjęcie Finał 4. edycji "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami, a od ogłoszenia, kto zgarnie główną nagrodę programu, w postaci 100 tys. złotych, dzieli nas zaledwie kilkanaście dni. I choć uczestnicy miłosnego show TVN 7, z udziałem atrakcyjnych singli walczących o sławę, miłość i wielkie pieniądze, nie mogą zdradzać, jak potoczyły się ich dalsze losy po programie, to często starają się podkręcać atmosferę wokół swojej osoby w mediach społecznościowych, sugerując, jakie relacje łączą ich z pozostałymi graczami. Fani są przekonani, że Przemek i Sara są już zaręczeni , a związek Nany i Łukasza nie przetrwał próby czasu . A co z pozostałymi mieszkańcami willi na rajskim Zanzibarze? Najnowsze InstaStories Ohy sprawiło, że w sieci zawrzało. Czyżby jedna z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek 4. edycji "Hotelu Paradise" była zakochana? To trzeba zobaczyć! Oha nie miała w "Hotelu Paradise" łatwo. Pomimo iż pewna siebie brunetka zgłosiła się do hitu TVN w poszukiwaniu miłości, to nie udało jej się stworzyć w programie trwałej relacji....