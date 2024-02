Aneta i Robert poznali się w telewizyjnym show "Ślub od pierwszego wejrzenia", a teraz tworzą szczęśliwą i pełną miłości rodzinę. Niestety, ich codzienność nie zawsze jest usłana różami - w 2023 roku na świat przyszła druga córka pary, która, urodzona jako wcześniak, przez kilka miesięcy walczyła o zdrowie w szpitalu. Teraz jednak życie rodziny Żuchowskich wraca na normalne tory, a para właśnie przekazała wspaniałe informacje! To wielka zmiana w ich domu.

Wielka zmiana u Anety i Roberta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Ostatnie miesiące były dla Anety i Roberta Żuchowskich ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pełne zmian. W 2022 roku na świat przyszła ich przedwcześnie urodzona córeczka, Hania, o czym para poinformowała dopiero kilka miesięcy później. Nic dziwnego, że rodzice obawiali się o zdrowie maleństwa - Hania kilka pierwszych miesięcy życia spędziła w szpitalu, a również po powrocie do domu cała rodzina musi podporządkować swoją codzienność maleństwu.

Jakiś czas temu Aneta ze "ŚOPW" przyznała, że na rzecz zdrowia małej Hani cała rodzina musiała zrezygnować z wielu przyjemności, m.in. spotkań towarzyskich, a mały Mieszko nie chodził nawet do żłobka. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że codzienność Żuchowskich po niemałych trudnościach wraca do normy, a syn Anety i Roberta powrócił do ... nauki pływania!

Misio dziś powrócił na basen! Po prawie rocznej przerwie (wiadomo co się działo przez ostatni rok...) i radzę Wam... jak już się zdecydujecie na pływanie z niemowlakiem (a czym prędzej tym lepiej), nie próbujcie sobie robić takich przerw... - napisała na Instagramie Aneta ze ''ŚOPW''.

Co więcej, Aneta ze "Ślubu" przyznała, że ze względu na przerwę jej syn musiał nadrabiać postępy sprzed niemal roku. Na szczęście, wizyta na basenie przebiegła w przyjaznej atmosferze i mały Mieszko szybko znów zaczął czerpać radość z beztroskiego pluskania się w wodzie.

Misio dziś powrócił na basen! Po prawie rocznej przerwie (wiadomo co się działo przez ostatni rok...) i radzę Wam... jak już się zdecydujecie na pływanie z niemowlakiem (a czym prędzej tym lepiej), nie próbujcie sobie robić takich przerw... my dziś zaczynaliśmy kompletnie od zera, a będąc na basenie od 3ego miesiąca życia Mały skakał, nurkował i robił milion innych sztuczek w wodzie! Dziś pierwsze 20min zajęć to był płacz... myślałam, że się nie uda (...) ale druga połowa zajęć wyglądała już zupełnie inaczej i Miesio powoli przyzwyczaił się do wody a na koniec chciał już skakać z brzegu za zabawką.A potem nie chciał nawet wyjść z basenu i miałam kolejny problem - dodała Aneta ze ''ŚOPW''.

Internauci byli pod wrażeniem pomysłu i determinacji Anety i Roberta Żuchowskich ze "ŚOPW". Licznie komentowali wpis dumnej mamy, a nawet dzielili się osobistymi doświadczeniami.

I właśnie za to Panią lubię, szczerość i normalność

Brawo Miesio! Jestem dumna! Małymi kroczkami do celu

Basen to tylko jedno z takich miejsc Pani Anetko, u nas tak samo było z przedszkolem jak chodził od początku było super, wystarczyło dwa tygodnie przerwy i powrót do przedszkola był koszmarem

My również gratulujemy małemu Mieszkowi oraz jego rodzicom i życzymy więcej takich beztroskich chwil!

