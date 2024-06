Z okazji Dnia Dziecka media społecznościowe wręcz "tonęły" w zdjęciach z dzieciństwa lub zdjęciach dzieci. Szczególną uwagę zwrócił jednak post Szymona Hołowni, który poinformował, że tego dnia przebywał z 2-letnią córeczką Elą w szpitalu:

Marszałek Sejmu przyznał, że "Ela w ostatnich dniach sporo przeszła". Zwrócił jednak uwagę na bardzo ważny szczegół.

W 2021 roku Szymon Hołownia został ojcem po raz drugi. Ma dwie córki 6-letnią Marysię oraz 2-letnią Elę. Młodsza dziewczynka tegoroczny Dzień Dziecka musiała spędzić w Centrum Zdrowia Dziecka. Po trudnym dniu Marszałek Sejmu postanowił opublikować poruszające życzenia z okazji Dnia Dziecka, opisując to co zaobserwował przebywając z dzieckiem w szpitalu:

Szymon Hołownia nie ukrywa, że jego córeczka w ostatnim czasie sporo przeszła, jednak dalsze leczenie mogą kontynuować już w domu. Zwrócił uwagę na to misia, którego otrzymała w szpitalu w Dniu Dziecka:

Ela sporo w ostatnich dniach przeszła, szpitale, badania, czekanie. Leczenie możemy kontynuować w domu, a po powrocie do niego zaraz były harce z siostrami, tatuaże, maszyna do baniek, walki na balonowe miecze, ale miś otrzymany w szpitalu wciąż jest pod pachą.

Szymon Hołownia jest pełen uznania dla pracowników Centrum Zdrowia Dziecka i ich niezwykłego podejścia do małego pacjenta:

