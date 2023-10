Chociaż Blanka Lipińska już dawno zakończyła generalny remont swojego domu, wciąż pojawiają się pytania o rozwiązania, jakie w nim zastosowała, zwykłe remontowe porady oraz o specjalistów, którzy pracowali nad jej mieszkaniem. Przy okazji autorka "365 dni" zaskoczyła obserwujących niecodziennym rozwiązaniem, które skrywa w... jednej z szaf. Niesamowita oszczędność miejsca.

Blanka Lipińska zdradza tajemnicę swojego domu

Blanka Lipińska nie ukrywa, że aranżacje swojego domu zostawiła profesjonalistom. Ci jednak brali pod uwagę jej preferencje. Apartament autorki "365 dni" zaprojektowany został w mrocznych kolorach. Przeważają czernie i szarości. Internauci mieszkanie Blanki Lipińskiej nazywają "pięknym grobowcem". Niektórzy nie mogą się nadziwić, jak można mieszkać w takich mrocznych warunkach. To są jednak klimaty, które autorka "365 dni" kocha i właśnie przy takiej kolorystyce odpoczywa.

Apartament Blanki Lipińskiej, który często widać na jej Instastories ciągle przykuwa zainteresowanie fanów. I nie bez powodu, ponieważ za każdym razem są w stanie dostrzec coraz to ciekawsze zastosowania, na jakie zdecydowała się autorka erotyku. Tym razem pochwaliła się stołem, który na co dzień ukryty jest w ścianie, stylizowanej na wielką szafę.

Instagram @blanka_lipinska

Kiedy Blanka Lipińska nie potrzebuje korzystać z dużego stołu, ten nie zabiera jej przestrzeni w luksusowym apartamencie. Mebel doskonale został ukryty w szafie. Od zewnętrz niemożliwym jest do odgadnięcia, że w środku nie znajdują się miejsca do przechowywania. Po rozłożeniu stołu na wewnętrznej ścianie znajduje się lustro, które dodaje pomieszczeniu przestrzenności.

Instagram @blanka_lipinska

Co sądzicie o apartamencie Blanki Lipińskiej? Opinie internautów są podzielone. Jedni nie zdecydowaliby się zamieszkać w tak ciemnych wnętrzach, które czasami złośliwie porównują do "grobowca". Inni z kolei są zachwyceni nowoczesnymi rozwiązaniami i nietypowym podejściem do aranżacji wnętrz, i twierdzą, że mrocznej kolorystyki i ekstrawaganckich dodatków nie powstydziłyby się nawet najbardziej luksusowe hotele. Ostatecznie najważniejsze jest to, byśmy sami doskonale czuli się w swoim domu.

Instagram @blanka_lipinska

Instagram @blanka_lipinska