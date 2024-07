Michał Żurawski opowiedział o swoim problemie alkoholowym! W ostatnim odcinku Azja Express uczestnicy musieli wykonać laotańską whisky - miejscowy trunek. Dla aktora i jego przyjaciela, Ludwika Borkowskiego, było to bardzo trudne zadanie, ponieważ obaj od 3 lat nie piją alkoholu.

Michał przed kamerę przyznał, że miał problem z alkoholem, podobnie jak Ludwik. Aktor twierdzi, że w jego zawodzie łatwo można się uzależnić. Jednak dzięki rodzinie, a przede wszystkim żonie, Romie Gąsiorowskiej, udało mu się pokonać nałóg:

Żurawski przyznał, że kilka lat temu nie poradziłby sobie w programie "Azja Express":

Prawie od 3 lat nie dotykam nic związanego z alkoholem, na to miała wpływ rodzina, żona, wszyscy dookoła, którzy znali mój poprzedni tryb życia. Gdyby ten program był kręcony parę lat temu, miałbym piersiówkę w kieszeni i biegalibyśmy po dachach lub dawno byliśmy w domu. To jest bardzo kuszące i wolne zawody skłaniają ku temu, że można sobie od rana do wieczora z tym razem żyć. Powiedziałem jednak "dość", właściwie nie ja, a moja żona, mnie z tego wyciągnęła i uzmysłowiła mi, że jest to po prostu problem - mówi Żurawski.