Anna Mucha w "Azji Express"?! Aktorka zamieściła na swoim Instagramie filmik, który mógłby sugerować, że gwiazda przygotowuje się do drugiej edycji programu. Gwiazda serialu "M jak miłość" pokazała, jak je... robaka w restauracji. Czyżby Anna Mucha zdecydowała się na zagraniczny wyjazd tuż przed świętami? A może po prostu wygrała się na kolację do restauracji z bardzo egzotycznym menu? Postanowiła skosztować dość nietypowego dania, jednak to nie z powodu show...

#Azja zdecydowanie nie express, a nawet #slow #food. mięsko. samo przypełzło #robaczek (pisownia oryg.) - napisała Anna Mucha.

To jednak nie koniec żartów! Aktorka w filmiku porównała "robaczka" do obiadów u teściowej! I stwierdziła, że... jest tak samo wysuszony!

i żeby nie było wątpliwości - mam wspaniała Teściową! - dodała.

Myślicie, że to zapowiedź udziału Anny Muchy w "Azji Express"?

Myślicie, że aktorka faktycznie pojawi się w drugiej edycji show?